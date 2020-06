Cubano, con una responsabilidad enorme en funerales de George Floyd

El jefe de la policía de Houston, Art (Arturo) Acevedo, lleva sobre sus hombros una responsabilidad enorme: asegurar que los funerales de George Floyd transcurran apaciblemente e intentar rescatar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas policiales cuando violentos disturbios sacuden desde hace una semana a los Estados Unidos.

El cubano, emigrado a EEUU en 1968, ha mostrado total solidaridad con la causa de las protestas de los últimos días contra el racismo y la violencia policial, de hecho, cambió el domingo su foto de perfil de Twitter a una que muestra al estadounidense George Floyd, quien murió bajo custodia policial en Minneapolis cuando un oficial presionó con la rodilla el cuello de Floyd por más de 8 minutos.

"Si amas a tu prójimo y tienes el corazón correcto, honra la memoria de George Floyd y defiende la justicia", escribió Acevedo en su cuenta de Twitter.

Como jefe de policía de Houston, la ciudad natal de Floyd y a donde retornará su cadáver, Acevedo ofreció a la familia que la policía sirva de escolta en el funeral.

“Si nos dan ese honor. Porque lo estamos trayendo a casa. Queremos ser parte de ese viaje”, dijo Acevedo durante una conferencia de prensa el domingo en donde resaltó que Floyd era bien conocido y querido en Houston.

“Somos la comunidad. Estamos orgullosos de eso", dijo el jefe de la policía.

El alcalde de la ciudad, Sylvester Turner, dijo que este gesto es una oportunidad para intentar limar asperezas entre la policía y la comunidad.

Desde la muerte de Floyd el 25 de mayo, cuatro oficiales involucrados en el incidente fueron despedidos y uno, Derek Chauvin, fue acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado.

El cubano, que ha dicho en otras ocasiones que salió de la isla con su familia escapando del comunismo, ha criticado con dureza a quienes han convertido las manifestaciones pacíficas en destrozos, saqueos y ataques violentos a las fuerzas del orden.

También ha sido tajante con el incidente de abuso policial que terminó con la vida de Floyd.

"Poner su peso, poner su rodilla en la nuca de un individuo no es aceptable en este departamento y no es aceptable en ningún departamento de policía legítimo que haya encontrado en mi carrera", dijo Acevedo.

"Me preocupa los buenos policías, y me preocupa la comunidad extendida porque si la gente no confía en la policía, todos perdemos", declaró el oficial.