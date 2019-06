Cubano Chapman con la mejor marca en salvamentos de Grandes Ligas

A principios de Mayo del 2018 el club de fútbol de la MLS, fútbol de las grandes ligas de EE.UU. despidió a su director técnico, Alan Koch, tras solo 11 partidos de temporada regular porque el club tenía promedio de 2 ganados, 2 empates y 7 derrotas.

Está bien, no es nada nuevo.

Yo, como cronista deportivo, veo todas las semanas como clubes de fútbol, béisbol, baloncesto, hockey, rugby y varios deportes botan a sus directores, coaches, managers por bajo rendimiento en la cancha.

Eso no es nada nuevo.

Lo que si llamó la atención es que el FC Cincinnati es un equipo de expansión en la MLS, o sea, está en su primera temporada en la máxima liga del fútbol profesional de EE.UU. y nadie espera que una franquicia de expansión clasifique a la postemporada ni mucho menos que gane el campeonato.

Es más, tras 11 semanas el promedio de 2-2-7 que tenía Cincinnati no está mal visto y más de uno diría que hasta es aceptable. Pero esa no es la opinión de los dueños del FC Cincinnati que botaron al director técnico después de solo 11 partidos porque el equipo no estaba jugando como debería de jugar y por no motivar a sus jugadores.

Personalmente, aplaudo esta rarísima manera de pensar del FC Cincinnati que es totalmente inusual y casi nunca vista en el deporte profesional hoy en día.

Hay decenas de clubes profesionales en éste país que están contentos con ser mediocre y mantienen a su fanaticada tranquila alegando que el club está siendo “reestructurado” para ganar en el futuro. Lo peor de todo es que millones de aficionados se tragan ese cuento chino pues la mayoría de esos clubes nunca terminan ganando.

Uno de los mejores ejemplos que les puedo dar son los Marlins de Miami. Les doy este ejemplo solo porque vivo en el sur de la Florida y conozco bien la idiosincrasia local.

Derek Jeter, el gerente General de los Marlins, ha dicho en conferencia de prensa que el equipo está preparándose para competir seriamente en un futuro cercano. Cuando la prensa le pregunta que es un “futuro cercano”, Jeter ha dicho “unos cuantos años”.

O sea, que ya desde ahora los aficionados del club miamense tienen que irse mentalizando a que los Marlins no estarán compitiendo, “en serio,” por lo menos en los próximos 3,4 o 5 años. A propósito, los Marlins tampoco llevan compitiendo “en serio” desde hace muchos años.

El piloto del club, Don Mattingly, que durante su carrera profesional en la MLB fue conocido por ser un feroz competidor, ahora resulta que es un manager con promedio negativo y básicamente se ha resignado a que ha dirigido, está dirigiendo y va a seguir dirigiendo un equipo mediocre, cuanto mucho, por no decir malo.

Don Mattinly ha manejado el club desde el año 2016. Nunca he tenido una temporada con promedio positivo aquí en Miami y, según lo que ha dicho Derek Jeter, es poco probable que tenga una buena temporada en “unos cuantos años más”, y a olvidarse de una postemporada, y mucho menos de un título.

Los Marlins no son los únicos que le hacen esto a su fanaticada. Hay muchos ejemplos en todos los deportes norteamericanos. ¿Y por qué ocurre más que nada en éste país? Pues porque NO hay descenso a las ligas menores o a la segunda división como ocurre en casi todo el planeta. O sea, si los Marlins fueran un equipo en Europa, por ejemplo, NO estarían jugando en la máxima competencia o en las grandes ligas, estarían en las menores, donde merecen estar por no ganar.

Pero eso, el tema de poder darse el lujo de NO competir sabiendo que no te va a pasar nada, lo voy a explicar con más detalle en otro artículo.

En AL DURO Y SIN GUANTES hemos tocado varias veces el tema: que sería del MLB si los peores dos o tres clubes de cada liga descendieran anualmente a las ligas menores. No tendrían más remedio que luchar, verdad?

Comparen la manera -poco ganadora, por no decir perdedora- de pensar de los Marlins –MLB- con la manera de pensar del FC Cincinnati que un su primera temporada en la MLS tras jugar solamente 11 partidos dijeron vamos a botar a nuestro manager, a nuestra versión de Don Mattingly, porque ha perdido 7 de 11 juegos.

A propósito en la MLS, así como en la NBA, MLB, NFL, NHL, tampoco hay descenso, así que el FC Cincinnati no despidió a su manager por miedo a terminar en la segunda división, lo hizo porque tiene orgullo. Sabe que puede jugar mejor, quiere jugar mejor y si el manager no motiva a sus jugadores pues hay que buscarse otro.

Pregunta: ¿Creen ustedes que Don Mattingly y Derek Jeter estén motivando a sus jugadores?

