Cubano abandona reality en España porque no sabe si su madre “está comiendo o no” en la isla

El médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre fue detenido este domingo en su vivienda, en la ciudad de Bayamo, por agentes de la Seguridad del Estado, y liberado horas después.

El galeno explicó a Radio Martí que durante la detención le levantaron dos cartas de advertencia.

“Por expresar palabras nocivas en las redes sociales. Eso nunca lo había escuchado. Primera vez que escucho que por expresar en las redes las cosas, o denunciar, o criticar, son esas palabras nocivas”, dijo el galeno.



Figueredo Izaguirre precisó que fue sacado de su vivienda cuando se encontraba haciendo una directa para Facebook, en horas de la mañana, y llevado a Instrucción Penal de la provincia de Granma. Al galeno le fue decomisado un pulóver que llevaba puesto con el logo del Gremio Médico Cubano Libre, organización a la que pertenece.



Según explicó, también fue recriminado por recibir en su casa a un opositor al régimen. “Y entonces me hicieron una segunda carta de advertencia por reunirme con personas subversivas”, agregó.

El médico y activista aseguró que lo amenazaron con multarlo con 5,000 pesos por el Decreto Ley 370, que censura las publicaciones en redes sociales.



“Por supuesto, le dije: hermano, usted a mí no me va a callar ni con toda la amenaza que me está haciendo, (…) de que me va a meter preso. Si la dictadura sigue haciendo lo incorrecto, yo voy a seguir haciendo denuncias y críticas, y usted no me va a callar, porque es es mi derecho”, aseveró.

En 2021, Figueredo Izaguirre, fue inhabilitado para el ejercicio de la medicina en Cuba por tiempo indefinido, a causa de “difundir criterios y opiniones que menoscaban el prestigio y principios de la salud pública cubana y sus profesionales”, según la notificación oficial que le fue entregada en esa ocasión.