Cuba y Bielorrusia proponen elevar sus relaciones en plena crisis en la frontera de Ucrania

La terrible situación económica de Cuba ha llegado incluso a los programas de entretenimiento en España.

Kenny Álvarez, un bailarín cubano participante en un reality-show del canal español Telecinco, ha abandonado el concurso, porque desconocía si su madre tenía con qué alimentarse en La Habana.

“También valoro el hecho de saber si mi mamá está comiendo o no en Cuba. No sé si mucha gente sabe la situación que estamos pasando en Cuba”, confesó Álvarez durante una emisión en vivo del show “La Casa de los Secretos”.

La salida del modelo y creador de contenidos sorprendió a colegas y medios de comunicación, a pesar de estar en la lista de los nominados para abandonar la casa.

“Pensé que podía tolerarlo de cierta manera, pero me he dado cuenta de que no. Me supera no estar haciendo nada por ella", dijo Álvarez sobre la situación de su madre en Cuba.

De treinta años de edad, es natural de La Habana y actualmente vive entre Madrid y Barcelona. No era la primera vez que mencionaba a su madre en el programa.

"Para mí lo más importante en la vida es la familia. Mi madre significa amor y un modelo a seguir. Mi mayor sueño es traerla de mi país y darle todo lo que realmente se merece", contó al entrar al reality.

En un mensaje enviado desde Cuba, en las primeras emisiones, su madre, identificada por Telecinco como María Isabel, dio las gracias a España por acogerlo.