Cuba vuelve a cerrar filas con Rusia en un día intenso en ONU por agresión a Ucrania

El gobierno de Cuba volvió a cerrar filas este lunes con Moscú en medio del rechazo mundial a la invasión rusa a Ucrania, esta vez en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

En la votación de una propuesta para celebrar un debate urgente sobre la agresión ordenada por el presidente Vladimir Putin, Cuba fue uno de los países que se opusieron, junto a Rusia, China, Venezuela y Eritrea.

La iniciativa fue aprobada con 29 votos a favor, 13 abstenciones y 5 en contra.

Este lunes ha sido un día agitado para la ONU. Además de la sesión con carácter de urgente del Consejo de Derechos Humanos, programada para horas de la tarde, sus dos organismos más importantes, la Asamblea General de 193 naciones y el más poderoso Consejo de Seguridad de 15 miembros, sostienen reuniones sobre la guerra.

En la sesión de emergencia de la Asamblea General, la primera de su tipo que el organismo realiza en décadas, el embajador de Ucrania ante ONU, Sergiy Kyslytsya, advirtió al mundo que, en caso de que su país sea aplastado, la paz y la democracia internacionales están en riesgo.

Ucrania “ahora está pagando el precio más alto de la libertad y la seguridad propias y de todo el mundo”, sostuvo el alto diplomático.

“Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas no sobrevivirá (...). No se hagan ilusiones. Si Ucrania no sobrevive, no nos sorprenda que la democracia caiga a continuación”, alertó.

Por su parte, el embajador ruso Vassily Nebenzia insistió en que "las acciones rusas están siendo distorsionadas y boicoteadas".

La reunión de emergencia ocurre en medio de nuevas sanciones de Europa y Estados Unidos contra Rusia, en el quinto día de invasión rusa a Ucrania, luego de que delegaciones de ambos países negociaran en la frontera ucraniano-bielorrusa sin lograr un alto el fuego.

“Las armas son las que hablan por ahora, pero el camino del diálogo siempre debe mantenerse abierto (...). Necesitamos la paz ahora”, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la asamblea.

(Con información de EFE y AP)