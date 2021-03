Una lista interminable de "no hay", colas y problemas técnicos: la realidad de las tiendas en MLC

Las tiendas en MCL no son el paraíso que en un comienzo se anunciaba. Además de que, como su nombre anuncia, para poder acceder a ellas el cubano tiene que poseer moneda libremente convertible (euros o dólares) que no es precisamente la moneda en que reciben su salario, la mayoría de estos establecimientos tiene ya los estantes vacíos, o con muy poca variedad de productos.

La activista María Elena Mir Marrero describió a Radio Martí su experiencia en la tienda en MLC conocida como La Puntilla, en Miramar, La Habana, donde pudo constatar el desabastecimiento.

Según Mir Marrero, pasó horas en la cola y consiguió muy poco.

“Llegué a las 4 de la mañana, abrieron a las 9. Salió la gerente: no hay queso, no hay jamón, no hay confituras, quedan dos cajas o tres de cerveza, no hay malta, no hay yogurt”.

Además de todos los “no hay”, Mir Marrero dijo que “se cayó el sistema” de pago, que en esas tiendas solo se realiza a través de las tarjetas electrónicas con respaldo en moneda dura.

“Me fui a las 4 de la tarde de la tienda de La Puntilla y no pude comprar”, concluyó.

En Centro Habana, María López ha vivido de cerca la realidad de las famosas tiendas en MLC.

“No todas las tiendas, como dicen ellos, tienen todos los productos a la venta; eso no es cierto”, dijo. Puso el ejemplo de La Época, donde “solo hay dos departamentos abiertos al público”, algo que se repite en otros comercios en MLC.

“Es un caos para poder comprar con la escasa divisa de la que dispone el cubano", subrayó López.

En las redes sociales, hay páginas donde los usuarios se intercambian la información sobre la disponibilidad de los productos en una u otra tienda, por ejemplo, en el grupo de Facebook "Buscando productos en MLC y Más".



Mientras, en Twitter los usuarios opinan sobre el tema del desabastecimiento. Uno de ellos, que se identifica como Pedro Pérez, escribió:

“No sé en otras provincias. En Mayabeque todas las tiendas MLC están desabastecidas. Nada de leche, queso, pollo, café... La pregunta del cubano es: ¿Qué les hacen a los dólares que recogen?”