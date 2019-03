Cuba tercer país que más peloteros aporta a esta campaña de Grandes Ligas

La mayor de las Antillas aporta 19 peloteros a la presente campaña de las Grandes Ligas del Béisbol, por detrás de República Dominicana (102) y Venezuela con 68, según reporte de la Agencia AP.

Es la primera vez que un país, a parte de Estados Unidos, sobrepasa el centenar de peloteros en la puja por llevarse la Serie Mundial a casa.

Por los criollos aparecen en esta temporada de 2019 Aledmys Diaz (IF, 28 años) y Yuli Gurriel (IF, 34 años) por los Astros de Houston. Por los Medias Blancas de Chicago José Abreu (1B, 32 años), Yonder Alonso (1B, 31 años) y Yoan Moncada; Indios de Cleveland: Leonys Martin (OF, 30 años), mientras Aroldis Chapman (P, 30 años) por los Yankees de New York (2), entre otros.

Grandes Ligas informó el viernes que 251 de los 882 jugadores en los rosters del día inaugural, lista de lesiones y lista restringida nacieron fuera de Estados Unidos. De los mismos, 102 son de la República Dominicana. Eso representa un 11,6 por ciento, apenas por debajo del porcentaje récord de 11,7 que se estableció en 2007, con 99 de 849.

Los dominicanos son responsables del 40,6 por ciento de todos los extranjeros, la mayor cifra desde que se lleva el registro. Superaron la marca previa de 40,4 por ciento que se alcanzó en 1995 (57 de 141).



El total de peloteros internacionales es el tercero más alto, por detrás de los 259 en 2017 y 254 el año pasado. El porcentaje de 28,5 constituye un leve retroceso con respecto al 29 por ciento del año pasado y es el quinto más alto. El récord fue de 29,8 por ciento que se fijó en 2017.

Después de los dominicanos, cubanos y venezolanos la lista de jugadores por países se comporta así: Puerto Rico (18); México (ocho); Japón y Canadá (seis cada uno); Curazao y Corea del Sur (cinco cada uno); y Colombia (cuatro).



Alemania, Aruba, Australia, Brasil, Holanda, Lituania, Nicaragua, Panamá, Taiwán y las Islas Vírgenes Estadounidenses cuentan con uno por cabeza.



Los Mellizos de Minnesota y los Piratas de Pittsburgh tienen la mayor cantidad de internacionales en sus nóminas, cada uno con 14. Son seguidos por los Medias Blancas de Chicago con 13 y Miami y Tampa Bay con 11 cada uno.



En cuanto a los rosters más diversos, los Dodgers de Los Ángeles, Yanquis de Nueva York y Oakland cuentan con peloteros de siete países o territorios distintos para quedar como líderes en las mayores.