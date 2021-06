Cuba sobrepasa los 150 mil casos de COVID-19

De acuerdo a las cifras oficiales reportadas este lunes por las autoridades sanitarias de la isla, Cuba sobrepasó los mil muertos a causa del Covid-19 y los 150 mil casos de la enfermedad.

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se registraron 13 fallecimientos y 1,185 casos nuevos, para un total de 1,025 muertes y 150,103 contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado.

La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos con 399, seguida por Santiago de Cuba con 165, Pinar del Río con 134, Mayabeque con 74 y Matanzas 63.

Con los niveles de contagio cuesta arriba, cubanos entrevistados por Radio Televisión Martí, alertan sobre el difícil panorama que impone, además de la pandemia, el grave desabastecimiento de alimentos y medicamentos y el colapso de hospitales y centros de salud. Al mismo tiempo confiesan temor por la extensiva aplicación a la población de los candidatos vacunales hechos en Cuba.



En reunión del Consejo Ampliado sobre la pandemia en la capital se determinó extender a toda La Habana, la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala.

Desde esta provincia, en el municipio de La Lisa, Lucinda González comentó: “En menos de un año tener un candidato que ya le llaman vacuna, y ponértela obligado, bueno, yo voy a ir para una prisión porque a mí no hay quien me haga ponerme esa vacuna”.

“No es lógico que una vacuna que no está probada se le aplique a la población, porque está simplemente experimentando. No tenemos medicinas, no hay nada, hay hambre”, dijo el periodista Enrique Díaz, desde Marianao.



Ovidio Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), señala que es crítica la situación en Santiago de Cuba donde hay "familias con niños, ancianos postrados, que ante la falta de apoyo del gobierno, tienen que estar moviéndose por todos los lugares para poder comer, días enteros en colas uno encima del otro ”.

El acceso y salida desde Baracoa, en la provincia de Guantánamo fue cerrado.

En la calle 6 y Camino Puente Miel Viejo permanecen aisladas familias enteras y están totalmente desabastecidas, asegura el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Emilio Almaguer.

“Ellos están indignados porque están desabastecidos y no los dejan salir y el gobierno no les lleva nada de suministros. Ya comenzó la cosecha del mango y hay campesinos que se están quejando porque la empresa estatal Acopio no está recogiendo la mercancía y el mango se está pudriendo en el campo”, expresó el activista.

Desde Caimanera, el opositor Yeider Fuentes Arias relata las condiciones del hospital provincial Agostinho Neto en la ciudad de Guantánamo donde dio a luz su esposa.

“Los baños están tupidos y entonces se desbordan y pasan para las salas, y llegan a la parte inferior por debajo de los cuneros donde están los infantes, las camas están con huecos, si no estás alerta al medicamento, entonces no te lo ponen y se lo llevan y lo venden por fuera, no tenemos transporte para dirigirnos hacia la cabecera provincial, no hay alimentación, no hay nada”, concluyó Yeider.

El desabastecimiento de alimentos empeora con el acoso en contra de los carretilleros, una socorrida alternativa para comprar vegetales, viandas y frutas, como sucede en Los Palacios, Pinar del Río.

“Las multas en contra de los vendedores oscilan entre 8 y 10 mil pesos en moneda nacional, además del decomiso de los productos”, dijo el periodista independiente Maikel Norton.

La provincia de Artemisa implementará nuevas medidas con la venta del pan normado, informa el comunicador independiente Jorge Bello.

“A partir del primero de julio, el pan normado será distribuido solamente a los niños de cero a siete años y las personas mayores de 65 años, por las limitaciones que hay con la harina”, reportó el comunicador.