Cuba sobrepasa los 63 mil contagios de COVID-19

Cuba sobrepasó este miércoles los 63 mil casos de COVID 19, con 727 nuevos contagios y otros cuatro fallecidos a causa de la enfermedad, para un total de 380 desde que comenzó la pandemia, informaron las autoridades sanitarias.

Del total de casos diagnosticados en la jornada, 723 son autóctonos y 4 importados, con fuente de infección en el extranjero.

Entre los contagiados se encuentran 120 pacientes en edades pediátricas, de ellos siete lactantes, una cifra que crece aceleradamente, con un acumulado hasta la fecha de 7,412 niños y adolescentes en la isla que han tenido coronavirus, de ellos 364 bebés.

Según el reporte del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), la cantidad de casos activos ha disminuído en los últimos días, con solo 3,739 en la jornada, cuando la cifra acostumbra a rozar o sobrepasar los 5,000.

Un usuario de la página de Facebook de esa institución se cuestionó la cifra, que en Cuba no es posible verificar de forma independiente.

"Yo quisiera que alguien me aclarara la duda o me dijera que estoy equivocado. Si la duración promedio de la Covid19 en el paciente promedio es de 10 días, cómo es posible que los casos activos hoy sean 3,739, si el promedio de casos activos en los últimos 10 días es 810 x día. Lo anterior significa que como promedio hubiera hoy 8,100 casos activos, y no 3,739. ¿Cómo es posible que haya menos de la mitad? En verdad no entiendo nada. O será que la duración promedio de la enfermedad hoy de 4 días. Por favor, me gustaría saber cuan errado estoy", comentó Marcos Ortiz.

De los pacientes activos, todos hospitalizados, 33 permanece en estado crítico y 31 reportados de gravedad, añade el informe del MINSAP.

Las provincias más afectadas son La Habana (380), Santiago de Cuba (76), Granma (70) y Pinar del Río (62).

Vuelve el rebrote en Santiago de Cuba

Mientras la capital del país sigue siendo el epicentro de la pandemia en la isla, el rebrote de casos golpea nuevamente a la oriental Santiago de Cuba, que ha visto duplicarse la cifra de contagios de un día para otro.

A pesar de la situación, las autoridades provinciales no ven un retroceso.

Según María Eugenia García Céspedes, directora de Salud en Santiago de Cuba, el aumento de diagnósticos de COVID-19 "era esperado y, de hecho, favorable", porque es el resultado de una pesquisa más intensa entre los sospechosos de portar la enfermedad, y una mayor vigilancia epidemiológica en los sectores poblacionales de riesgo, reportó el diario estatal Sierra Maestra.

Entre enero y febrero de este año la provincia reportó más de 1,000 contagios en 15 días. Solo en la segunda quincena de enero, recuerda el diario oficialista, se detectaron 1,081 enfermos y ocho personas fallecieron a causa del coronavirus.