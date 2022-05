Cuba se anticipa a la Cumbre de las Américas y reúne a sus aliados en la Cumbre del ALBA

Cuba anunció el martes que celebrará este mismo viernes en La Habana la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

El anuncio se da a sólo cinco meses de la última cumbre de este bloque de países que también se celebró en la capital cubana y a pocos días de que se inicie en Estados Unidos la Cumbre de las Américas, programada del 6 al 10 de junio en Los Angeles, California, a la que Cuba, Venezuela y Nicaragua no han sido invitadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un breve comunicado dijo que los mandatarios de los países que integran el ALBA abordarán "estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional".

El régimen cubano ha expresado descontento de ser excluido de la Cumbre de las Américas. "Mejor que ser reo de la política de odio, Estados Unidos debería escuchar a los no pocos que, en América Latina, lo convocan a ser sede de una cumbre inclusiva", escribió en Twitter el gobernante Miguel Díaz-Canel.

También el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo en Twitter que el gobierno de EEUU "excluye a Cuba de discusiones sobre temas que, como el migratorio, ocupan un lugar importante en la relación bilateral y regional".

El ALBA se reúne desde 2004 y está integrado por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, y Granada.

La semana pasada trascendió que el presidente Joe Biden estaba estudiando la posibilidad de invitar a un representante de Cuba a la Cumbre de las Américas.

Sin embargo, no estaba claro si Cuba aceptaría una invitación a alguien del ministerio del Exterior para participar como observador, pero no al ministro mismo y no como participante pleno, indicó un funcionario estadounidense.

El viernes pasado un funcionario de la cancillería estadounidense dijo a Radio Martí que el primer paquete de invitaciones para la Cumbre de las Américas salió el miércoles.

"Todavía estamos evaluando opciones sobre cómo incorporar mejor las voces de los pueblos cubano, venezolano y nicaragüense en el proceso de Cumbres", indicó el Departamento de Estado a Radio Televisión Martí.

La administración de Joe Biden ha reiterado que el compromiso con la democracia es un factor clave para ser invitado a la reunión de Los Angeles y funcionarios del Departamento de Estado adelantaron que no se esperaba la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque son países que no cumplen con los principios de la Carta Democrática Interamericana, vigente desde 2001.



Mandatarios de México, Bolivia, Guatemala, Honduras, así como otras de la Comunidad del Caribe, han dicho que no irán si se excluyen a otros países de la región.