“CUBA, Satélite 13”, el primer documental del exilio cubano cumple seis décadas

“CUBA, Satélite 13”, cumple 60 años. Su estreno se produjo en 1963 en los cines hispanos de la ciudad de Nueva York. La Universidad Internacional de Florida organizó un evento en el Museo Americano de la Diáspora Cubana para reconocer, además, la trayectoria de su productor Eduardo Palmer.

Un merecido reconocimiento

Nació en la capital cubana, en 1931, estudió en el “Colegio Alemán” y se graduó en “Columbus School”. Cursó leyes en la Universidad de La Habana y trabajó como abogado en los ayuntamientos de La Habana y Marianao, pero la vida le ofrecería nuevos retos a Eduardo Palmer.

“Cuba Color Film”

Ya con bufete propio decide correr suerte y funda en 1954, junto a otros inversionistas, “Cuba Color Film”, la primera de su tipo en la Isla.

“Empecé a hacer contactos para que productores americanos fueran a Cuba a producir películas, mi idea no era ser productor de películas de largo metraje, sino que, aparte de hacerle comerciales a las agencias publicitarias, le sirviéramos como empresa de suministros de equipos a los productores extranjeros que fueran a Cuba”, apunta Palmer.

En apenas 4 años, la empresa ubicada en 26 número 504 en el Nuevo Vedado capitalino ya estaba consolidada y era referente en el mercado. “Teníamos revelado a color 35 y 16 milímetros negativo y positivo” acota su fundador.

La Revolución Cubana

Sorprende al doctor Palmer la escapada de Fulgencio Batista el 1ro de enero de 1959, varios camarógrafos de su equipo son despachados a cubrir el suceso en La Habana. El realizador cuenta que él mismo, cámara en mano, se une a quienes inmortalizaron el momento. Un par de días después un colega, José Guerra Alemán, director de Cine-Periódico y quien había estado en la Sierra Maestra con Fidel Castro y era allegado a éste, le dice que volaría a Santiago de Cuba a unirse a la caravana.

“Gesta Inmortal”

“Cuando volamos a Santiago ya Fidel Castro había partido, regresamos al avión y volamos a Camagüey. El 3 de enero cuando llegamos, vamos directo al Cuartel Ignacio Agramonte, ya estaba Fidel”. Las imágenes a color del camarógrafo Minervino Rojas, han quedado para la posteridad.

Palmer produjo el documental “Gesta Inmortal” que recoge este episodio de la historia cubana.

Clandestinidad y Exilio

Tras la traición comunista, Eddy como le conocen los de esa época, ingresa al Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, que dirigía Manolo Ray, uno de los ministros de Castro que había roto sus ataduras con la revolución comunista.

Tras colaborar en una fuga masiva de 15 prisioneros, miembros de la columna de Hubert Matos, decide marchar al exilio: Costa Rica-Miami-Orlando-Nueva York. Comienza a trabajar en “El Panamericano” un noticiero hispano que se exhibiría en los cines de la Gran Manzana.

“Rifles para Cuba”

Su activismo político lo lleva en abril de 1963 a organizar una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, tras la derrota de la invasión de Bahía de Cochinos.

“Se me ocurrió que era una forma de que el público en general supiera que el exilio cubano estaba vivo y quería la libertad de Cuba”, recuerda.

Rifles para Cuba era la consigna, “Fue sorprendente, se estimó que había unas 6 mil personas… resultó tan importante que los noticiarios de televisión americanos la cubrieron y me entrevistaron”, rememora Palmer.

“Cuba: Satélite 13”

Quizás la obra más difundida de este veterano director y productor ha sido “Cuba: Satélite 13”.

“El documental abre mostrando cómo era próspera Cuba antes de Castro y llega Castro y todo se vuelve un fracaso con el comunismo”, el largometraje devenido en material de consulta y archivo obligado de quienes documentan gráficamente la historia de Cuba fue estrenado en la red hispana de cines de Nueva York, en el abril de 1963.

“Productora Fílmica Dominica”

La carrera profesional de Eduardo Palmer da un salto cuantitativo en la República Dominicana. Tras el fin de la guerra civil en 1965 funda “Productora Fílmica Dominica”, una especie de “Cuba Color Film” en la tierra de Máximo Gómez.“Cuando yo establecí la compañía en dominicana, teníamos equipos de todo tipo, el personal era la gran mayoría muchachos jóvenes, traje de Miami técnicos experimentados, cubanos exiliados, a darle cursos a los técnicos dominicanos”.

“Planeta 3”

Establecido durante casi tres décadas en Santo Domingo, Palmer creó “Planeta 3”, un programa semanal de debate político sobre tópicos hemisféricos, donde el tema cubano y su incidencia regional era central. Panelistas reconocidos eran invitados a la capital dominicana para disertar al respecto. “Planeta 3” era difundido en televisoras de 16 países de Latinoamérica durante 11 años.

La Brigada de Asalto 2506

Con más de medio centenar de documentales producidos dice que el de la Brigada de Asalto 2506 ha sido su obra maestra.

“Yo estimo que técnicamente es mi mejor documental, demoró un año, hicimos cincuenta y cinco entrevistas, en el guion trabajó conmigo Juan Clark, que fue paracaidista de la brigada”, dice en referencia al catedrático, autor de varios volúmenes históricos de la lucha del pueblo cubano.

En ocasión de celebrabar su 75 cumpleaños, tres documentalistas “jóvenes” fueron invitados al encuentro familiar en el que se me acercó, me dio las gracias por asistir y me dijo: “No me has invitado a realizar un documental contigo”. Tras esas palabras, se profundizó la amistad y surgieron, entre otros, los largometrajes: Oposición: Medio siglo de lucha; Mambisas y Sin Derechos.

“Mis 6 Guerras”

A su paso por Radio Televisión Martí, realizó varias series especiales y luego se jubiló laboralmente, pero no finalizó su actividad creativa.

Mis 6 Guerras, es el título de libro que describe su paso por varios conflictos bélicos: la revolución cubana, la guerra civil dominicana, la guerra civil de El Salvador, la guerra civil de Nicaragua y las invasiones de Granada y Panamá.

Al final de esta entrevista cómplice expresó: “Ha sido una satisfacción enorme, me siento agradecido de FIU, puedo agregar que me ha emocionado este reconocimiento, me siento orgulloso de mi labor y le doy las gracias a Dios, sobre todo, que me dio la oportunidad de poder hacer esto por lo que me están reconociendo ahora”.