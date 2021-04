Más de 9 mil casos pediátricos de COVID-19 desde inicio de la pandemia en Cuba

Para ningún cubano es un secreto la grave crisis económica que enfrenta la isla. De hecho, el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Everleny Pérez Villanueva, la calificó de tensa.

Esta semana, Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, aseguró que Cuba está en bancarrota y ante un nuevo Período Especial. En una entrevista con Radio Televisión Martí el experto alertó también sobre un posible estallido social en la isla por la gravedad de la situación económica.

Sin embargo, Everleny llama la atención de que no puede hablarse de un segundo periodo especial porque, a su juicio, la situación ha variado desde entonces.

"Si hablamos de período especial, nos viene a la mente aquel período especial que tuvimos fuerte entre 91, 92 hasta el 96 o 98. O sea, no hay una fecha de conclusión del mismo. Ahora, yo diría que el momento es diametralmente opuesto a ese. Es decir, hay cosas que son evidentes, que faltan como en aquel período. Hay escasez de alimentos, hay dificultades, pero hoy Cuba es otra. A qué me refiero? Gasolina hay en todos los lugares, no hay crisis de gasolina en los últimos tres meses el transporte ha mejorado un poco. Si hablamos de aquel período especial, realmente era cero transporte. Hubo que montar bicicleta obligatoriamente", mencionó.

"Ahora la gente tiene remesas. La gente tienen un poquito más de poder adquisitivo. En el año peor del periodo especial, el sector privado no existía. Ahora es caro, pero se encuentran las cosas. Es decir, ahora hay un mercado negro más grande que aquel del período especial, porque no había nada, no había nada que vender y era prohibido el sector privado. Hoy todavía hay cafeterías, todavía hay restaurantes que venden para llevar. Por ejemplo, ahora mismo yo acabo de pasar por una panadería privada y tienen todos los tipos de panes que te puedes encontrar en cualquier otra economía. Bueno, el pan más barato vale 100 pesos, o depende de lo como lo quieras mirar, 5 CUC o serán 2 dólares americanos por la tasa de cambio de hoy. Pero hay pan, ah la gran pregunta" es si todo el mundo puede comprar ese pan", agrega Everleny en declaraciones a Radio Televisión Martí.

"En el período especial era pobreza generalizada, escasez total para todo el mundo", indicó.

Entre los aspectos que hacen diferente la crisis de la Cuba de hoy comparada con anteriores están la cada vez más marcada diferencias de clases en la isla, que los cubanos en aquel entonces no podían viajar, y que el sector privado prácticamente no existía, dice el economista del Centro de Reflexión y Diálogo.

"Yo creo que Cuba está pasando por una crisis económica, pero no me gustaría decirle que sería periodo especial porque me viene el recuerdo que quiero comparar con aquel, es un periodo de crisis económica profunda, donde hay muchas dificultades sobretodo los que menos ganan, sobre todo a los jubilados, a las personas que tienen asistencia social, pero una persona que hoy gane 8 mil pesos, y que los conozco, y su esposo gana 8 mil pesos, son 16 mil pesos. Con 16 mil pesos se puede uno más o menos bandear bastante bien en la economía cubana, donde el salario mínimo son 2100 y las jubilaciones, la mínima son 1528. Entonces, me gustaría distinguir que hay crisis económica, pero ya cuando tú le hablas a la palabra período especial y aquellos que lo vivieron pueden darse una idea si no viven en Cuba de que estámos en aquella situación. En el período especial tenía que cambiar ropa usada por alimentos en el campo; había grandes diferencias entre el campo y la ciudad. Hoy los precios en La Habana son tan caros como en cualquier región del país, tienen los mismos precios. Una libra de cerdo está entre 80 y 100 pesos, pero el cerdo lo sacan por la mañana y a las 10 de la mañana no hay cerdo. Hay unas colas enormes para comprar pollo, pero si haces la cola, tienes dinero para comprar ese pollo. Como yo te diría que hay que ser un poco más riguroso académicamente para definir un período y el otro", explicó.