Cuba retira 725 médicos y otros "colaboradores" de Bolivia

Después de conversar “largamente” con la nueva canciller boliviana, Karen Longaric, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, le dijo que entre este viernes y el miércoles de la semana próxima su gobierno retirará de Bolivia a 725 cubanos que cumplen misiones en ese país, reportó un periódico local.

“Quiero decirle que he hablado largamente con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, y él me expresó que, para evitar mayor fricción, Cuba retirará a 725 funcionarios cumpliendo actividades de cooperación en el área de la medicina, comunicaciones y otras”, le dijo Longaric al diario El Deber. “Retirarán a sus funcionarios a partir de [el viernes] y concluirán ese proceso hasta el miércoles”.

Según las declaraciones de la ministra al periódico de Santa Cruz de la Sierra, “Cuba ha comprendido que debemos rencauzar las relaciones diplomáticas en un clima de respeto mutuo”.

Bolivia será entonces el segundo país que en los últimos días retira médicos enviados desde Cuba bajo condiciones calificadas de esclavizantes por los críticos del programa. El primero fue Ecuador, cuyo gobierno anunció el lunes la cancelación de su contrato respectivo con La Habana y la salida de 400 doctores y personal de salud hacia la isla.

El jueves, durante una reunión en Managua, representantes de ALBA se declararon “en sesión permanente de consulta con todos los gobiernos del mundo para evaluar acciones conjuntas que permitan acompañar al pueblo boliviano en el restablecimiento de la legalidad y la restitución del Presidente boliviano, hermano Evo Morales Ayma”, según una nota aparecida en el diario cubano Granma bajo el título de “Consejo Político de ALBA-TCP condena el golpe de Estado y convoca a la defensa de Bolivia”.

El gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez está trabajando para reconocer como representante legítimo de Venezuela en Bolivia a un embajador designado por el también presidente interino Juan Guaidó, manifestó la canciller boliviana en la entrevista con El Deber.

En su cuenta de Twitter, el ex canciller boliviano Diego Pary Rodríguez ha dicho que continuará “con las tareas que me corresponden de Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia del Gobierno Constitucional de @evoespueblo”, la etiqueta usada en esa red social por el ex presidente Evo Morales.

A la pregunta de El Deber de cómo enfrentó ella su primera jornada en la cancillería, la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia dijo que sus predecesores no les entregaron los despachos respectivos a ella ni a otros ministros.

“El tuit de Pary no tiene sentido, a [Saccha] Llorenti [ex embajador de Bolivia ante Naciones Unidas] ya lo hemos cesado en sus funciones este jueves, [el viernes] designaremos un reemplazante interino en Nueva York, y a la vez vamos a hacer conocer al secretario de Naciones Unidas esta decisión que tomamos”, respondió la canciller al periódico.

El jueves, la ministra de Comunicaciones de Bolivia, Roxana Lizárraga Vega, le dijo al periodista de Radio Televisión Martí Pedro Corzo que cien agentes de los servicios de inteligencia de La Habana habían entrado a su país como parte de la brigada médica de Cuba, y confirmó que un funcionario acreditado en la Embajada cubana como “Personal Técnico (Brigada Médica Cubana)” había sido detenido con una mochila donde llevaba el equivalente a más de 10 mil dólares en moneda boliviana.

En declaraciones a la agencia AP, Longaric dijo el viernes que había recibido la llamada telefónica de su homólogo Rodríguez Parrilla tras la detención de ese y otros tres cubanos, y que pidió pruebas de las acusaciones.

“Ellos han negado categóricamente que sus ciudadanos habrían estado participando en estos grupos de choque... ha pedido seguridad para sus ciudadanos, ya que me ha hecho conocer con mucha preocupación que estos ciudadanos están siendo agredidos y difamados”, declaro la canciller boliviana, citada por AP.

La delegación de médicos cubanos inició sus labores en Bolivia en 2006, a raíz de que Morales asumiera la presidencia en enero de ese año.