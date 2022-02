Cuba restringe aplicación de test de COVID-19 en medio del temor de la población a más contagios

A partir de ahora, Cuba limitará los test de COVID-19 a las personas con síntomas respiratorios, según informó el ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, en medio de la inconformidad de la población, que teme un aumento de los contagios.

El titular dijo que la decisión se sustenta en el contexto actual, donde hay mayores contagios asociados a la prevalencia de la variante Ómicron, y agregó que no se realizarán pruebas diagnósticas a los contactos de los casos positivos que no tengan síntomas de COVID-19.

Sobre el anuncio del funcionario, cubanos desde la isla dijeron a Radio Televisión Martí que la limitación de pruebas provocará un aumento significativo del nivel de contagio y, además, es otra forma de encubrir las estadísticas reales del total de los casos.

En San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, Daniel Alfaro advirtió que allí la falta de pruebas PCR es total.

“Aquí hay personas que han tenido que acudir al médico de la familia y no les hacen la prueba, les dicen que tienen que ser sintomáticas, incluso cuando se sabe que esta variante del coronavirus es mucho más infecciosa. También ellos van buscando estrategias de cómo esconder las cifras, y esa es una de las maneras”, enfatizó Alfaro.

Yoel Espinosa Medrano, desde Villa Clara, quien casi pierde la vida por el COVID-19, señaló.

“Hay en la provincia una situación bastante critica con esta cepa. Hay muchas personas que están en su casa con síntomas y no les realizan los PCR. Tienes que llegar casi muerto o desmayando al policlínico o el hospital para que te hagan la prueba”, destacó Espinosa.

Desde la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora dijo que en el territorio está en cuarentena el Hospital Pediátrico Provincial y el Clínico Quirúrgico, y tampoco hay disponibilidad de pruebas.

“Dentro de muy poco tiempo, una vez más, la población estará terriblemente infestada por el COVID-19, y el sistema, como tal, sin hacer estas pruebas que son necesarias para confirmar el contagio, y culpando al pueblo del aumento de los casos por las indisciplinas sociales”, pronosticó Zamora.

El activista Guillermo del Sol confirmó, desde Santa Clara, la crisis que existe en esa ciudad con las pruebas para detectar el COVID-19.

“Las personas tienen la enfermedad y no saben ni que la pasaron, no llegan a saber nunca que tuvieron el Ómicron, porque el gobierno no tiene pruebas para hacer. El interés oficial en estos momentos es que lleguen los turistas, y que se haga caso omiso a lo que estamos pasando con la pandemia”, concluyó Del Sol.

William Tamayo, que vive en Banes, Holguín, cuenta que allí la situación también es crítica.

“El municipio tiene una compleja situación epidemiológica, las personas se dirigen diariamente el policlínico Cesar Fornés Fruto, y también el hospital infantil Luis Mario Cruz Cruz, y los mandan de regreso paras sus hogares porque no hay ni test rápidos, tampoco PCR", detalló.

Mientras, desde Guantánamo, el periodista independiente Henry Couto Guzmán que sigue teniendo secuelas tras sufrir el COVID-19, comentó sobre la escasez de medicamentos de primera necesidad, como los anti hipertensivos.

“Yo soy hipertenso y hace dos meses que no me puedo medicar porque no aparece el medicamento, cuando acudes a la farmacia te dicen que no ha entrado”, aseguró.