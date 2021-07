Cuba reporta 6423 casos nuevos de COVID-19 y 42 fallecimientos

El rapero contestatario Denis Solís, cuyo encarcelamiento avivó aún más la lucha del Movimiento San Isidro (MSI) y el posterior surgimiento del colectivo de artistas conocido como 27N, ha salido de prisión.

En sus primeras declaraciones tras salir de prisión el joven dijo sentirse emocionado.

"Cargado de emoción para agradecer a todos los organismos internacionales y a todos los medios de prensa. Pero sí le puedo decir que me siento que salí de una placenta; entrar y salir de prisión es como morir y volver a nacer", declaró.



"Ayer mismo me sacaron de Combinado del Este, pero me mantenían recluido. Me ubicaron en una casa de renta, por Guanabo porque yo veía el frente con frente a la playa y entonces ahí me tuvieron hasta hoy por la mañana. Ahí me mantuvieron con comida cerveza, ron… la Seguridad del Estado me presenta un papel, como que me comprometo a alentarlos a ellos en cualquier manifestación, una convocatoria de manifestantes que me inviten a mi", relató y aseguró que se negó a servir de informante por un problema de principios.

"Cumplí mis 8 meses. No le debo nada a nadie. Desde el fondo de mi corazón agradecerle al exilio cubano, a todos los organismos internacionales, a mi amiga Anamely Ramos y especialmente al Movimiento San Isidro, lo único que puedo decir es “Patria y Vida” y “Cristo Vive” y “Abajo el comunismo y Abajo la dictadura de los Castros”, “Viva Cuba Libre”, “Cambio Pronto” y “Libertad para todos los Presos políticos”, concluyó.

El rapero de "Patria y Vida", Eliecer Márquez Duany, conocido artísticamente como El Funky, publicó una foto junto a Solís, en su cuenta en Instagram.

La detención arbitraria de Solís el año pasado desató una campaña de protestas y una huelga de hambre convocada por los miembros del MSI, que concluyó con el arresto de varios activistas, el 26 de noviembre, y una inédita protesta masiva de cientos de artistas e intelectuales cubanos frente al Ministerio de Cultura, el 27 de noviembre.

Solís fue arrestado el 9 de noviembre de 2020, luego de que transmitiera a través de Facebook una directa mientras expulsaba de su vivienda a un agente de policía que irrumpió en la misma sin portar autorización alguna.

El 11 de noviembre de 2020, el Tribunal Municipal de La Habana Vieja lo condenó a 8 meses de privación de libertad por el supuesto delito de "desacato".