Cuba lista para comenzar su andar en el Clásico Mundial de Béisbol

El derecho Yariel Rodríguez tomará la pelota como abridor por Cuba este martes ante Países Bajos, en el partido inaugural del Clásico Mundial de Béisbol.



La selección cubana, en una inédita convocatoria de peloteros profesionales, realizó una extensa preparación que incluyó 11 partidos frente a clubes de las ligas de Japón y Taiwán, con saldo de cinco victorias y seis derrotas.



Rodríguez, de 25 años, es un serpentinero que desde el 2020 juega con los Dragones de Chunichi en la Liga Profesional Japonesa, bajo contrato de la Federación Cubana de Béisbol (FCB).



Sin embargo, en Japón se ha desempeñado siempre como relevista, con 79 partidos lanzados, 10 triunfos, 10 derrotas y efectividad de 3.03, aunque en los partidos preparatorios lució inmenso en dos salidas como iniciador.



Se espera que el manager Armando Johnson presente en el primer encuentro la misma alineación del último choque preparatorio, en el que los cubanos vencieron por blanqueada de 6-0 al CBTC Brothers, campeón de la liga taiwanesa.

Andy Ibáñez 2B, Yoan Moncada 3B, Luis Robert CF, Alfredo Despaigne BD, Yoenis Céspedes LF, Lorenzo Quintana C, Erisbel Arruebarena SS, Yadir Drake 1B y Roel Santos RF saltarían al terreno en Taichung para enfrentar a una selección holandesa que ha sido una pesadilla para los antillanos en los últimos años.



Estos dos rivales se han enfrentado cuatro veces a lo largo de los Clásicos Mundiales, con una sola victoria para Cuba, con pizarra de 11-2, en la edición inaugural del 2006.



En el 2013, chocaron dos veces y los europeos se impusieron con marcadores de 6-2 (primera ronda) y 7-6 (segunda fase), mientras que en el 2017, los holandeses ganaron por paliza de 17-1.



Los holandeses tienen una plantilla llena de figuras de Grandes Ligas, entre los que sobresalen Xander Bogaerts, Didi Gregorius, Jurickson Profar y Jonathan Schoop.



La posible alineación del manager Hensley Meulens tendría a Profar (LF), Gregorius (1B), Bogaerts (SS), Schoop (2B), Roger Bernadina (CF), Wladimir Balentien (BD), Josh Palacios (CF), Chadwick Trompo (C) y Andrelton Simmons (3B), con el derecho Tom de Blok como abridor.



Cuba está ubicada en el grupo A, que se jugará en Taichung y que integran, además, las selecciones de Taiwán, Italia, Países Bajos y Panamá.



Los ocupantes de las dos primeras posiciones avanzarán a la segunda ronda, a la que clasificarán también dos representantes del grupo B, que se juega en Tokio y conforman los equipos de Japón, Sudcorea, Australia, China y República Checa.



A diferencia de los torneos anteriores, en el que los clasificados a segunda ronda armaban un nuevo grupo y jugaban entre sí, esta vez será de muerte súbita, o sea, sólo dos partidos, el primero del A vs. el segundo del B, y el primero del B vs. el segundo del A.



Los ganadores continuarán camino a las semifinales en Miami, y los perdedores se irán a casa.



Lo mismo ocurrirá entre las llaves C y D, que se disputarán en Phoenix, Arizona, y Miami, respectivamente.



Las acciones del grupo C serán en el Chase Field, la casa de los Diamondbacks de Arizona. Allí jugarán las selecciones de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Gran Bretaña.



En el D, a jugarse en el Loan Depot Park de la Capital del Sol, competirán República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Israel y Nicaragua.