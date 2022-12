Cuba excarcela al preso político del 11J Mario Josué Prieto Ricardo

El preso político Mario Josué Prieto Ricardo, que además de la cubana, posee ciudadanía española, fue liberado, este sábado, bajo una licencia extrapenal.

“Ayer fue mi cumpleaños, me llamaron [de la jefatura penitenciaria] y me dijeron que me querían hacer un regalo, yo pensé que me iban a dar cinco minutos con él, pero fuimos a la prisión y nos lo dieron. Estoy feliz, por una parte, triste por los otros que quedan. Todavía no me lo creo. Casi dos años de sufrimientos y de batalla, pero al final, gracias a Jehová, lo logramos”, confirmó su madre Niurka Ricardo Hidalgo, a Radio Televisión Martí.

De acuerdo a la nueva Ley de Ejecución Penal cubana, que entró en vigor junto al Código Penal el 1º. de diciembre de 2022, el tribunal provincial de la localidad puede conceder la licencia extrapenal al recluso con padecimientos de salud que impidan u obstaculicen el cumplimiento de la sanción u otros motivos justificados.

“Él tiene principios de esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el cerebro y la médula espinal. Padece neuropatía retrobulbar (inflamación del nervio óptico) aparte del problema de los nervios que es lo peor que él tiene”, explicó Ricardo.

El joven, de 27 años, intentó suicidarse en tres ocasiones, la última vez en el hospital donde estaba ingresado.

Prieto Ricardo, participante en las manifestaciones del 11de julio de 2021 en Holguín, fue condenado a 12 años de privación de libertad, por el delito de Sedición. Cumplía su sentencia en la Prisión Provincial de Holguín.

“No quiere decir que esté libre, va a ser chequeado todos los meses, pero, al menos, está en su casa y con su medicación, el cuidado y el amor se podrá mitigar su problema de salud”.

Preguntada sobre si tenían previsto establecerse en otro país, Ricardo respondió que todavía no podía adelantar sobre ese asunto.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) envió en septiembre al Gobierno español un informe jurídico sobre Prieto Ricardo, solicitando que hiciera gestiones para la excarcelación del preso político.

En su reporte el Observatorio aseguraba que en ningún momento quedó probado el delito de sedición del que se le acusó y no se respetó la garantía de que las personas deben ser juzgadas por un juez natural y no por tribunales o salas de excepción, así como tampoco se tuvieron en cuenta las circunstancias personales y de salud del detenido.

“Nosotros creemos que, aunque esto no compensa, ni repara, ni elimina la situación injusta de haber sido condenado y encarcelado por haber protestado pacíficamente, si es algo positivo, porque ahora él podrá estar con sus padres, en su casa e intentar recuperarse de la grave situación de salud que padece. Nos alegramos, aunque claro, reiteramos que nunca debió haber estado preso”, indicó Yaxis Cires, director de Estrategia de la organización con sede en Madrid.

Desde hace algunas semanas, presos del 11J han informado a sus familiares que autoridades carcelarias les han comentado que van a ser indultados”.

“Aunque este tema no es meramente legal, lo hemos dicho y tenemos un dictamen sobre ello: El régimen cuenta con, al menos, 8 vías legales para liberar o excarcelar a los prisioneros políticos y de conciencia. Lo que hace falta claro, es voluntad política para hacerlo”, recalcó Cires.

“Entre las vías está el indulto, la libertad por concepto de nulidad procesal, la licencia extrapenal, la sustitución de penas. Es cierto que no todas conducen a una liberación incondicional y total como la que estamos pidiendo, pero pareciera que otras que conducen a la excarcelación permitiría por lo menos del punto de vista humanitario, que estas personas no estén en la cárcel”, señaló el directivo del OCDH.