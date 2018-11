"Cuba Cooks": libro revela recetas y secretos de paladares cubanos

El libro de recetas Cuba Cooks: Recipes and Secrets from the Cuban Paladares and Their Chefs (Cuba Cocina: recetas y secretos de los paladares cubanos y sus chefs) fue creado por la conocida autora de libros de cocina Lourdes Castro y el laureado chef Guillermo Pernot.

Castro, que es cubanoamericana, cuenta que no fue hasta el primer viaje que ella y Pernod hicieron juntos a Cuba que decidieron que el libro sería una documentación de lo que se estaba cocinando en los paladares de la isla.

Castro indicó que los chefs cubanos enfrentan varios retos. "El conocimiento de ellos es limitado, lo que han visto. Algunos de ellos han viajado, pero la mayoría no, nunca han salido de Cuba", dijo en entrevista con la periodista Michelle Sagué, de Radio Martí.

La chef explicó que muchos de estos jóvenes crecieron durante el período especial, en medio de la escasez, y no conocen las recetas tradicionales cubanas, aunque sí están muy interesados en la historia culinaria de la isla, en cómo rescatarla y traerla a la modernidad. Es por eso que en el libro "hay muchas recetas" que no son típicas "de lo que uno imagina de la cocina cubana", explicó.

En opinión de Lourdes Castro, a los chefs en Cuba no solo les faltan ingredientes sino también equipos, pero se las ingenian para cocinar en medio de las limitaciones, viajan "a través de los libros", "preguntan mucho" y así salen adelante.

"Es algo que pienso es muy cubano. El cubano resuelve. Y no es ideal, no es perfecto, pero hacen lo que pueden (...) y creo que esa parte de ser creativos, la ingeniosidad cubana, les ayuda", subrayó.

En Cuba Cooks, Castro y Pernod trazan la evolución de la cocina cubana, y presentan a sus chefs, que bajo condiciones muy difíciles se han convertido en los guardianes de esa cocina.

(Con reporte de Michelle Sagué para Radio Martí)