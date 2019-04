Continuismo de Díaz Canel en Cuba: más carencias, y más represión

Las carencias y la represión contra los opositores continúan tras el primer año de gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba, afirmaron este viernes desde la isla cubanos entrevistados por Radio Martí.

La activista Yailín Expósito, de 25 años, residente en Nuevitas, Camagüey, dijo que la situación ha empeorado con respecto a la alimentación y otros productos necesarios como la ropa, que no pueden adquirir en las tiendas porque "o no hay, o es muy cara".

Expósito dijo que en su caso, con un hijo pequeño, la realidad de no tener siquiera acceso a una alimentación adecuada "es frustrante".

La joven, y su esposo de 28 años de edad, piensan en la posibilidad de emigrar como solución a sus dificultades económicas, aunque en las condiciones actuales no tienen cómo hacerlo.

Luis Valera, residente en el Cerro, La Habana, dijo a Radio Martí que la situación ha empeorado. "La casa se me está cayendo, no hay comida, no hay nada".

Una opinión diferente ofreció desde Sagua la Grande, en Villa Clara, Ramona Rodríguez. "Mi calidad de vida ha mejorado. Aquí la salud es gratis, y las medicinas están asequibles", afirmó.

El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Zaqueo Báez, dijo que bajo Díaz-Canel ha seguido "la misma represión" contra los opositores. En su opinión, el designado presidente "se ha dedicado a fortalecer, como dicen ellos, el socialismo, y dentro de la base del socialismo está la represión contra aquellas personas que piensan de forma diferente y no respondan a los intereses de la dictadura".

Báez señaló que continúan los arrestos contra las Damas de Blanco y los activistas de UNPACU, así como las golpizas y los encarcelamientos de activistas de derechos humanos que luchan de forma pacífica por la democracia y la libertad dentro de la isla.

Díaz-Canel, afirmó, se ha dado a la tarea de continuar la represión de su antecesor, aunque, aclaró, "Raúl Castro sigue dominando a la nación cubana y a todos los miembros del partido [comunista]".

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)