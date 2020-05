Cuba: cero turismo, cero divisas y regularán alimentos y productos de aseo personal

Los medios oficiales de Cuba informaron este lunes que se realizó una reunión del Consejo de Ministros, sin precisar qué día, donde se hicieron ajustes al llamado Plan de la Economía de 2020 e indicaciones para 2021, debido a la pandemia del COVID19, con una reducción de los gastos del régimen.

En la información que brinda la prensa del régimen no hay indicadores numéricos, excepto referencia a los años 2020, 2021 y 2030. El ministro de economía, Alejandro Gil Fernández, reconoció el impacto del coronavirus en el incumplimiento del plan para la obtención de divisas por el turismo, los servicios en el aeropuerto y las recaudaciones en los consulados de Cuba por el mundo.

Reconoció el ministro que habrá afectaciones, sin precisar cuáles y en que esfera, pues señaló que no se puede distribuir lo que no se ha creado; pues la economía cubana en estos momentos tiene “cero turismo”. Prometió el ministro que no subirán los precios, pero se regulará la venta de productos alimenticios y de aseo.

Para ventas internacionales futuras se crearán reservas de tabaco, ron, carbón vegetal y productos biotecnológicos, y ponerlos entonces en el mercado mundial cuando se estabilice, dijo el ministro de economía.

Sobre el presupuesto afirmaron que se “proyectará el déficit fiscal en correspondencia con los equilibrios macroeconómicos,”, pero sin especificar la magnitud de este.

El ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, aseveró que el plan para el 2019 de exportación de bienes y servicios “no alcanzó los resultados esperados”.





Además de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, estuvo el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz y otros miembros del gabinete en la isla.