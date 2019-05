Cuba autoriza redes privadas y la importación de equipos de conexión

Una nueva resolución firmada por el Ministro de Comunicaciones de Cuba establece nuevas regulaciones para sistemas inalámbricos, la ampliación de las bandas de frecuencias y la autorización de licencias para operar estas redes así como para importar de equipos de conexión.

La resolución 98, publicada en la Gaceta Oficial, dispone bandas de frecuencias de 2400 MHz a 2483.5 MHz, 5150 MHz a 5350 MHz, 5470 MHz a 5725 MHz y 5725 MHz a 5850 MHz para el desarrollo de redes de telecomunicaciones inalámbricas de alta velocidad.

Estas redes estarán sujetas a la inspección eventual por parte de los inspectores del Ministerio de Comunicaciones y las violaciones serán multadas y castigadas con desconexión y decomiso de equipos entre otras sanciones.

Las redes de telecomunicaciones inalámbricas de alta velocidad podrán ser utilizadas por operadores de redes públicas de telecomunicaciones en las modalidades de redes de área local por radio, redes inalámbricas malladas, sistemas punto a punto y sistemas punto a multipunto y por las personas jurídicas para conformar redes privadas de telecomunicaciones en las modalidades de redes de área local por radio, sistemas punto a punto y sistemas punto a multipunto.

Las redes alámbricas o inalámbricas privadas de transmisión de datos estaban prohibidas en el país.



Las personas que operen redes exteriores de datos privadas en sus negocios deberán tener una licencia, no así para aquellos que las instalen en sus hogares para uso personal.

Las personas naturales residentes permanentes en el país, de forma individual o con redes de área personal, para su empleo exclusivo con carácter personal en el interior de sus domicilios sin fines de lucro,

puede establecer antena en exteriores para la captación de las señales generadas por las redes públicas de telecomunicaciones inalámbricas de alta velocidad, en las bandas de frecuencias permitidas.

Las autoridades permitirán importar, por medio de una autorización técnica y la obtención de un permiso para el uso de las bandas de frecuencias en el territorio nacional, otorgados por el Ministerio de Comunicaciones, equipos inalámbricos de transmisión de datos incluidos en una lista de dispositivos autorizados.

"Solo pueden comercializarse en el país aquellas marcas y modelos de

equipos y dispositivos auxiliares que hayan obtenido previamente el correspondiente Certificado de Homologación", dice la norma.

Lo equipos podrían ser sometidos a los procedimientos de medición y comprobación de sus parámetros por los laboratorios que la Dirección General de Comunicaciones y sus dueños deberán pagar por esta inspección.

Legalizar lo prohibido

Este entramado de conexiones ya existe en numerosas regiones de Cuba y funciona de manera ilegal. En ocasiones las redes han sido desmanteladas y los operadores detenidos en redadas policiales.

El Streetnet (o SNET), un sistema de Internet clandestino o pirata es usado ampliamente por la comunidad de "gamers" cubanos.

"Es el esquema habitual: ante la imposibilidad de controlar la proliferación de antenas, redes, etc. y ante la burla que hacen las nuevas tecnologías a la censura oficial, no les queda más remedio que legalizar lo prohibido", comentó Miriam Celeya en una nota sobre el anuncio publicada en 14ymedio.

"Y todo lo que descomizaron ?? a donde se fue ??", se preguntaba otro forista en Juventud Rebelde.

Otro usuario, comentó en el sitio Cubadebate: "Sólo quiero llamar la atención al hecho que pasa en Cuba hace unos años y es la tendencia a legalizar lo que hasta ese momento era ilegal. A alguien le parecería una simpleza. No me refiero a que se regule lo nuevo como es el caso de las redes de acceso a Internet y se le den posibilidades a las personas al contrario de prohibir. Eso lo veo bien. Me refiero a legalizar aquellas actividades que hasta el momento de salir la ley servían de vía de enriquecimiento ilícito de algunos y con la ley lo que se hace es permitírselo al contrario de combatir las actividades económicas «por la izquierda». Este fenómeno ocurre en muchos aspectos de la vida".​