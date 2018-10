Cuatro personas aún detenidas en China por venta de licor sobre masacre de Tiananmen

Dos años después de su detención inicial, las autoridades de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, aún mantienen bajo arresto a cuatro personas por vender y promocionar botellas de licor que marcan la sangrienta represión militar contra el movimiento democrático liderado por estudiantes en 1989.

El dueño de la casa de té Fu Hailu fue arrestado por la policía en la capital provincial de Chengdu, en mayo de 2016, luego de que comercializara el alcohol que llevaba en el etiqueta las palabras "4 de junio de 1989", y una caricatura de un hombre frente a una columna de tanques que avanzaba.

La etiqueta también dice "Nunca olvides, nunca te rindas". Según otro eslogan desplegado en la botella, el espíritu baijiu había "madurado durante 27 años", el tiempo transcurrido desde que las tropas del Ejército Popular de Liberación (EPL) pusieron fin a las semanas de protestas estudiantiles en la Plaza de Tiananmen, usando tanques y ametralladoras contra civiles desarmados.

Ahora Fu y los demás acusados, Luo Fuyu, Zhang Juanyong y Chen Bing, enfrentan cargos de "incitación a subvertir el poder del estado", pero el período de investigación previa al juicio fue pospuesto una vez más por el Tribunal Popular Supremo en Beijing hasta el 18 de noviembre, reportó el sitio en internet de Weiquanwang.

La esposa de Fu, Liu Tianyan, dijo que ha consultado a varios departamentos judiciales diferentes, y contrató a abogados para que lo representen, pero el caso aún no ha avanzado.

"No habrá un juicio el 18 de noviembre", dijo Liu a RFA el miércoles. "Acaban de extender el período [previo al juicio] hasta esa fecha".

"No sé qué pasará después de eso; no tengo idea", dijo. "Siento que no tengo a dónde ir con esto, y no tengo idea de qué hacer a continuación".

"Las cosas no son fáciles ahora porque tengo que cuidar a un niño y una persona mayor, y estoy sola", dijo Liu.

Repetidas llamadas al Tribunal Popular Intermedio de Chengdu no fueron respondidas durante las horas de oficina el miércoles.

"Poder no restringido"

El abogado defensor de Fu, Ran Tong, dijo que una enmienda a la ley de procedimientos penales permitió que la Corte Suprema extendiera los períodos previos al juicio en ciertos casos, que en ese momento habían sonado las alarmas entre los abogados de derechos.

"Después de que fue revisada, la Ley de Procedimiento Penal otorgó a la Corte Suprema poderes ilimitados para hacer esto", dijo Ran. "Es legal, pero la ley ha dado rienda (...) al poder ilimitado".

"La profesión legal planteó fuertes objeciones en ese momento, pero su oposición no fue efectiva, y ahora estamos viendo lentamente las consecuencias perjudiciales", dijo.

Ran pidió al gobernante Partido Comunista que atienda las advertencias legales y vuelva a revisar las enmiendas, que según él interfieren con el derecho a una defensa legítima.

"El fiscal puede hacer esto reuniéndose con los funcionarios de la corte a puerta cerrada, y no hay restricciones sobre la duración de un caso", dijo. "Para que el poder de una corte sea ilimitado, tiene que estar en desacuerdo con el principio del estado de derecho, pero no veo que esto cambie a corto plazo".

Los cuatro acusados están recluidos en el centro de detención de Chengdu y fueron procesados por la oficina del fiscal municipal de Chengdu en marzo.



Según los informes de los medios en ese momento, la bebida había sido diseñada para la circulación privada entre grupos de amigos en las redes sociales, en lugar de para la venta al público.

China implementa regularmente medidas de seguridad en todo el país para prevenir cualquier memorial público vinculado a la represión del 4 de junio, que fue calificada de "rebelión contrarrevolucionaria" por el gobernante Partido Comunista de China.

(Reportado por Wen Yuqing para el Servicio Cantonés de RFA)