Cuarentena y el arte cubano: Victor Patrick Álvarez

Victor Patrick Álvarez ha viajado 2,342 millas desde California para encontrarse con su pasado...en Miami. Este desplazamiento ha servido para volver a conectarse con sus seres queridos, y con la ciudad que lo vio crecer.

“Estar en cuarentena ha sido un placer. He estado con mis padres, incluso estoy reconectando con ellos y con mi niñez", explicó. "Mi mamá y yo estamos colaborando en nuestro primer video sobre su jardín”. Estoy enamorado de sus expresiones. ¡Nunca nunca nunca había podido disfrutar de las expresiones de mi mamá en cámara”!

Cuando no está creando viñetas con su madre, este joven cineasta, productor, editor, actor, y quizás con numerosas otras profesiones aun por conquistar, pasa sus días contemplando futuros proyectos que incluyen documentales.

”Me considero un director de cine humanista que trata de capturar la experiencia humana y, al mismo tiempo, descubriendo y ateniéndome siempre a la verdad. Soy una persona que me enamoré del poder que tiene contar historias y, desde muy pequeño, me descubrí a mi mismo viendo películas”. Añadió “También soy una persona que entiende el poder y la responsabilidad que se tiene en la narración de las películas. Mi objetivo, o intención en todo lo que hago, es construír puentes entre mundos y al mismo tiempo crear una unión entre las personas”.

Después de graduarse de la escuela de cine en Brooklyn, Nueva York, tuvo la oportunidad de trabajar como editor de la película, Cubamerican, de José Enrique Pardo. Y así comenzó su carrera de documentalista.

“Supe entonces que este era el principio de mi jornada. Fue una oportunidad increíble, no sólo para contar la historia de mis padres, sino también para aprender la historia de los cubanoamericanos a través de innumerables horas de investigaciones de material de archivos y entrevistas. Cubamerican fue un momento crucial en mi carrera”, enfatizó.

El filme, que se estrenó en 2013, cuenta la conmovedora historia de cómo la revolución castrista destrozó a la familia cubana. Según sus creadores, “la película evoca esta tragedia y sus temas universales de pérdida, libertad, asimilación, lucha y triunfo a través de las historias de los exiliados”.

Desde ese entonces, Victor Patrick ha tenido la dicha de trabajar en varios proyectos, incluyendo su participación en el filme 13,000,000 Voices o 13,000,000 de voces. El premiado documental cuenta la historia del histórico concierto, Peace without Borders, en La Habana. Destaca la actuación de su protagonista que, según sus productores, busca darle una voz a la generación olvidada de los jovenes en Cuba.

Después de este proyecto, Álvarez viajó a la isla natal de sus padres. ”Me pidieron que fuese a Cuba para documentar el primer Broadway Musical en Cuba llamado Rent que fue dirigido por Andy Señor, Jr., que acabó siendo una película llamada Revolution Rent. En este momento”, exclamó, “no puedo hablar mucho sobre ella, pero sí puedo decír que nunca me imaginé el poder tener la oportunidad de conocer a tantos artístas increíbles que llegué a considerar familia”.

Su extensa trayectoria también incluye la realización de viñetas como Helping the Homeless, sobre la comunidad desamparada en Los Ángeles, y Welcome to My Garden starring Patricia Suárez Álvarez, cuyos protagonistas son su madre y su jardín.

Además de este cortometraje, entre los mayores logros de su carrera, afirma, fue la grabación que hizo junto a su abuelita, Angela Álvarez, una gran inspiración en su vida. Poder cumplir con el sueño de su nana de grabar un albúm ha sido todo un éxito para Victor Patrick y su hermano, Carlos, que trabajó como productor y arreglista.

“Producír, entrevistar, documentar el álbum, y hacer un video musical fue probablemente el proyecto más apasionado en el que he trabajado”, observó Victor Patrick. “Crees que conoces a alguien toda tu vida hasta que lo entrevistas y trabajas duro para cumplir su sueño. Es una persona increíblemente positiva con mucho amor y talento. Escuchar esas mismas canciones que nos tocaba y cantaba cuando éramos niños fue increíblemente gratificante”.

Los reconocidos músicos que participarón en el disco – entre ellos ganadores de Premios Grammy como Alberto Salas, Jorge “Sawa” Pérez, Justo Almario y Luis Conte, entre otros – resultarón estar inspirados y conmovidos por las melodías, la letra, la historia, y la pasión de Angela Álvarez.

Y aunque hayan pasado más de siete décadas desde que su padre le prohibió ser cantante, hoy nana espera ansiosamente la presentación de su colección musical, que incluye temas que compuso mayormente sobre aquella isla que la vio nacer.

Ahora les tocará a sus nietos, que lograron convertir el sueño de su abuelita en realidad, compartir esta joya histórica con el mundo entero, y también con aquellas nuevas generaciones que, quizás no tengan una nana para inspirarles.