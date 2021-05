¿Cuál será el desenlace de la liga española?

Casi 16 años es la diferencia de edades qué hay entre el estadounidense Chris Colbert y el veterano cubano Yuriorkis Gamboa.



Juventud, divino tesoro, contra la experiencia. ¿Quién ganará? Son muchos los factores para dar un favorito. Lo es Colbert, sin lugar a dudas.



Un peleador de tanto ring a nivel amateur y profesional suena muy bonito.



También lo es un jovencito, un verdadero prospecto como Colbert, quien a los 23 años derrotó por decisión unánime en 12 asaltos a Jezzrel Corrales, para ganar en Filadelfia la corona interina de las 130 libras (peso súper pluma) de la Asociación Mundial de Boxeo.

Gamboa (30-4-18 KO) ya no es el mismo peleador impetuoso, ya no asimila los golpes de años anteriores, y han disminuido la pegada y los reflejos. La edad no perdona, tampoco el gimnasio, la dedicación.



Ya no es el mismo Ciclón de Guantánamo que ganaba las peleas desde el gimnasio. No quiero decir que no entrena, que no se prepara como antes, pero ese hambre de matador, de comerse el ring en el gimnasio, y después en las peleas oficiales, no suena igual, no se ve igual.

El cubano peleará ante Colbert (15-0-6 KO) en combate pactado a 12 rounds el próximo 3 de julio, en una sede aún por escoger por parte del promotor de dicho cartel y que será transmitido a muchos países a través del canal de Televisión SHOWTIME y Panamá RPC Channel 4.



Gamboa entrena en Miami con el licenciado en Deportes Peter Roque, un viejo zorro de la escuela cubana de boxeo, sobre todo en la ESPA Nacional.



Para que Gamboa logre salir airoso ante Colbert, tendrá que llegar físicamente preparado y con una serie de sparring libres con púgiles de las características del invicto peleador de Brooklyn, estado de Nueva York.



Gamboa tendrá que ser el de hace varios años atrás, con empuje, con coraje, pelear zapatillas con zapatillas, no pedir ni dar tregua, llegar fresco al último asalto (si es que llega) a los 12 rounds.



El guantanamero tendrá que mostrar sus destellos de matador nato, de combativo y utilizar golpes precisos, y que sus reflejos hayan mejorado con relación a sus dos derrotas anteriores ante los invictos estadounidenses Devin Haney, en noviembre del 2020 y Gervonta Davis el 28 de diciembre del 2019.



Favorito sale Colbert, pero confiamos en ver a un Gamboa diferente en el ring. Tiene aún calidad y mantiene ese talento de brillante boxeador. Todo esto lo puede demostrar ante su rival en julio venidero.



Esperemos un éxito y otra corona mundial profesional para Gamboa, uno de los mejores púgiles cubanos en las últimas tres décadas.

Confiamos en ver a un Gamboa diferente, ganador, que regrese a figurar entre los mejores en las 130 libras y le de a su terruño, Guantánamo, y a Cuba, otra faja mundial.