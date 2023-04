Crisis de combustible provoca colas de hasta 5 días y paraliza la transportación

Se agudiza el faltante de combustible disponible para la población en las estaciones de Cuba Petróleo (CUPET) en la mayoría del territorio nacional, lo que ya provoca profundas afectaciones en el transporte de pasajeros, mientras que el carburante en las estaciones de abastecimiento para las instituciones del gobierno sí está habilitado, señalaron a Radio Televisión Martí, cubanos desde la isla.



Los transportistas privados de la piquera del parque El Curita, en el municipio Centro Habana, no están trabajando porque no hay combustible. Esto provoca mucho malestar entre los emprendedores, que aseguran que así no pueden pagar sus impuestos.



Rafael Alba Macías es uno de estos transportistas privados que ha estado horas haciendo cola en un servicentro en la Virgen del Camino, en la Calzada de Güines, en el municipio San Miguel del Padrón.



“Se pasa la cola de un kilómetro, el transporte está pésimo y no tenemos combustible. Aquí mismo donde estamos ahora no se abastece gasolina hace tres días", afirmó Alba Macías.



"Hoy a las 2 de la tarde tengo una reunión con los choferes afiliados a la asociación, porque no nos pueden cobrar porque no estamos trabajando”, alertó.

La situación es muy difícil en Santa Clara, tanto para la población como para los transportistas privados, que aseguran que desde hace cinco días que no abastecen combustible. La afectaciones llegan también a las motonetas, con capacidad para transportar hasta cuatro personas. Los residentes describen una paralización del servicio de transporte en la ciudad.



En el centro del país, el emprendedor Yoel Espinosa Medrano señala que mientras esto ocurre y la población sufre la crisis, las instituciones estatales no carecen de gasolina ni de petróleo.



“Existen en Santa Clara tres lugares específicos donde no falta el combustible, se trata del servi del partido, que es para los funcionarios del Partido Comunista de Cuba (PCC), el servi para los miembros del gobierno, que está en el centro de la ciudad, y el tercero es el que le suministra la gasolina a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ubicado en la zona de la circunvalación de la ciudad”, comentó.

En la Habana, las motos solo pueden disponer de 20 litros de gasolina al día y los autos 40 litros, pero es que casi nunca está disponible el combustible en los CUPET, lo que ya provoca una gran afectación en el transporte en la urbe, provocando incluso un aumento de las tarifas que cobran los choferes.



Desde Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró, quien es propietario de una moto, explicó que “Entra una pipa cada tres o cuatro días para abastecer el CUPET y no todos, las filas de vehículos son interminables, incluso hay personas que duermen allí en la cola antes de que llegue la gasolina o el petróleo”, aseguró el comunicador.



Pinar del Río también sufre el faltante de carburantes para los autos particulares, solamente está garantizado el petróleo y la gasolina para el transporte de los funcionarios y el turismo, indicó José Rolando Cásares.



“En la carretera de San Juan, en el CUPET Las Américas, contacté con personas que están esperando desde ayer en una cola enorme para el combustible particular. Esto lo que trae es el incremento del costo para las personas por los viajes, tanto dentro de la ciudad como en el resto de la provincia”, dijo el periodista independiente.



En la ciudad de Sancti Spíritus, por la falta de combustible hay un gran número de autos parados y también medios de transporte estatales.



El servicio de ómnibus intermunicipal está muy afectado, a la mitad de su capacidad.



Adriano Castañeda, comunicador independiente desde la cabecera provincial en el territorio espirituano relató: “Contario a lo que ocurre con los dirigentes de la provincial de Sancti Spíritus, que disponen diariamente de sus carros como si fueran taxis, en los CUPET, los dueños de vehículos particulares están hasta cinco días en colas, tratando de abastecerse para hacer su trabajo, esto ya encareció el precio del pasaje de la transportación hacia los municipios, aunque realmente los viajes están muy limitados”.



En la ciudad de Santiago de Cuba, está casi paralizado el servicio de las moto taxis, que transportan a la población y hay muchas limitaciones además en los viajes hacia de los demás territorios de la provincia.



Desde la cabecera provincial, el cuentapropista Eldris González Pozo, apuntó: “La situación del combustible está caótica aquí en la ciudad y andan las personas con envases para llenarlos si sacan el combustible en algún lugar y las colas son descomunales”.