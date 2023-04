Crisis de combustible en Cuba crea "efecto dominó" en transportistas y consumidores

Se agudiza el faltante de combustible disponible para los particulares en Cuba y las colas en las gasolineras pueden durar días, alertaron desde la isla cuentapropistas entrevistados por Radio Televisión Martí.



La crisis con el suministro de gasolina y petróleo para el consumo de los particulares en los servicentros provoca ya serias afectaciones en el transporte de las cabeceras provinciales, así como en los viajes intermunicipales, ambos servicios en control de los transportistas privados.



La escasez de carburantes ya causó un incremento sustancial del pasaje que cobran estos choferes particulares, quienes tienen que acudir al mercado informal para comprar el combustible, donde el litro de gasolina alcanza los 100 pesos.



A esto se suman serias afectaciones en el sector agrícola en cuanto a la producción de alimentos y su transportación hacia los mercados en los diferentes territorios del país.

Los transportistas que operan en la piquera del parque El Curita, en el municipio Centro Habana, en la capital, han realizado varias reuniones con funcionarios del gobierno, porque no pueden pagar el tributo mensual al fisco en estas condiciones de trabajo, donde el estado no está garantizando el contrato firmado con los emprendedores.

En medio de esta situación, algunos choferes privados amenazan con un paro laboral, aseguró el botero Rafael Alba Macías.

“Sin el combustible no se puede salir a la calle, la crisis cada vez aumenta un poco más. En la reunión quedamos en hacer como que íbamos a ver sí parábamos el transporte. Claro que hay malestar, no solamente en los transportistas, sino en las personas por la calle, que tienen que ir hasta los centros de trabajo”, aseguró Alba Macías.



En la provincia de Villa Clara hay una sustancial disminución del transporte intermunicipal, y en la capital provincial el traslado de pasajeros diariamente es controlado por motonetas, las que actualmente están paradas porque no hay combustible.



Yoel Espinosa Medrano señaló que en la ciudad de Santa Clara hay una parcial paralización del transporte debido a la crisis con el combustible.

“Ya hace más de 10 días que aquí no abastecen los servicentros y el precio del transporte se ha duplicado, y esas motonetas ya no están dando viajes directos. Mensualmente, ellos tienen un contrato, los transportistas privados, con el gobierno, que es el que les suministra una tarjeta con combustible, que también ya hace varios meses que no están recibiendo el combustible contratado", detalló.



Según Espinosa Medrano, "han ocurrido protestas por parte de transportistas privados, porque el gobierno ejerce presión para que le paguen los impuestos y los tributos mensuales".



El comunicador independiente Vladimir Turró habló con varios transportistas en La Habana que amenazan con sumarse a la protesta.



“Están hablando ya de un paro, al no poder adquirirlo (el combustible) por la vía normal. Se ha tornado bien difícil esto, realmente es una situación bastante desastroza”, subrayó.



En Santiago de Cuba, los residentes utilizan diariamente el servicio de motos con capacidad para cuatro pasajeros, para moverse dentro de la ciudad y sus alrededores. Pero, ahora mismo, la mayoría no está operando por la crisis con el combustible.

Las afectaciones son muy serias en esa ciudad del oriente cubano, aseguró el emprendedor Eldris González Pozo.



“En los CUPETs no hay combustible y, cuando llega, las colas son descomunales, hasta tres días para poder comprar la gasolina o el petróleo”, relató

González.



La falta de combustible también provoca serias dificultades en la agricultura. Los campesinos no pueden utilizar la maquinaria para la preparación de las tierras y el riego de los cultivos.



El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, desde Pinar del Río, aseguró que el faltante de combustible empeorará el desabastecimiento de alimentos en el país.



“Esto está causando un impacto de primer orden en lo que es la producción, tanto en la tabacalera, como la cañera, y ya lo poco que va quedando del plan vianda. Sin combustible no hay transportación, y sin transportación no puede haber movimiento de productos hacia los mercados”, concluyó el agricultor.