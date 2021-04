Crímenes de lesa humanidad en China contra la minoría Uigur

El costo económico del conflicto ha sido de unos 2,26 billones de dólares, cifra que no incluye el costo futuro de mantener a los soldados lisiados y del pago de los intereses del dinero prestado para costear el conflicto de dos décadas.

ISLAMABAD - Un estudio publicado el viernes estima que la guerra de dos décadas en Afganistán ha matado a 241.000 personas, incluidos estadounidenses, y le ha costado a Estados Unidos unos 2,26 billones de dólares hasta la fecha.

El Proyecto Costos de la Guerra, realizado por el Instituto Watson de la Universidad de Brown y por el Centro Pardee de la Universidad de Boston, señala en su informe que el costo financiero incluye tanto las operaciones afganas como las que se produjeron en el vecino Pakistán.

El presidente Joe Biden anunció el miércoles que todas las tropas estadounidenses abandonarán Afganistán antes del 11 de septiembre, cuando se cumplirá el vigésimo aniversario de los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono, y dijo que "es hora de poner fin a esta guerra para siempre". La retirada de los alrededor de 3.000 soldados restantes del país, dijo Biden, comenzaría el 1 de mayo.

“El Proyecto Costes de la Guerra también estima que 241.000 personas han muerto como resultado directo de esta guerra. Esto incluye al menos 71.344 civiles; 2.442 militares estadounidenses; 78.314 militares y policías afganos; y 84.191 combatientes de la oposición”, dice el informe.

Señala que las cifras son aproximaciones basadas en los reportes de varias fuentes. “Estas horribles cifras son testimonio de los costos de la guerra, primero para el pueblo afgano y luego para los soldados y el pueblo de Estados Unidos. Poner fin a la guerra lo antes posible es lo único racional y humano que se puede hacer”, dijo Catherine Lutz, codirectora de Costos de la Guerra y profesora de la Universidad de Brown.

Neta Crawford, investigadora principal del proyecto y profesora de la Universidad de Boston, describió como "la punta del iceberg" el gasto del Departamento de Defensa de EE. UU. de más de 900.000 millones de dólares en Afganistán.

El resto del dinero, según el informe, incluye un aumento de 443.000 millones en el presupuesto base del Pentágono para apoyar la guerra, 296.000 millones para cuidar a los veteranos, 530.000 millones para cubrir los intereses del dinero prestado para financiar los despliegues militares en la nación del sur de Asia y 59.000 millones en fondos de contingencia en el extranjero.

"Los costos de la guerra de Afganistán incluyen su escalada en Pakistán, millones de refugiados y personas desplazadas, el costo de vidas de combatientes y no combatientes y la necesidad de cuidar a los veteranos de Estados Unidos”, señaló Crawford.

Pakistán, que se unió a la invasión militar de Afganistán liderada por Estados Unidos en 2001, llevó a cabo operaciones militares para asegurar su lado de la frontera, en gran parte porosa, de casi 2.600 kilómetros en apoyo de las acciones de las tropas internacionales en el lado afgano.

Washington reembolsó a Islamabad los costos financieros en los que incurrieron las operaciones pakistaníes de un Fondo de Apoyo de la Coalición establecido para tal fin.

El Proyecto Costos de la Guerra señaló que el total estimado de 2,26 billones de dólares no incluye los fondos que el gobierno de los EE. UU. está obligado a gastar en el cuidado de por vida de los veteranos estadounidenses de la guerra afgana, ni incluye los pagos de intereses futuros sobre el dinero prestado para financiar la guerra.

Aún no se ha completado una contabilidad más integral, según el informe. Incluiría no sólo el dinero que puede o no haber sido bien gastado, sino el recuento de los heridos, los que perdieron miembros y el costo psicológico de décadas de guerra para los combatientes y no combatientes y sus familias.

Stephanie Savell, codirectora del proyecto e investigadora asociada, respondió afirmativamente cuando la VOA le preguntó si durante sus investigadores habían hablado con los departamentos administrativos relevantes de EE. UU.

“Hemos hablado con representantes de la administración sobre esto, sí”, dijo Savell. “Nuestro número total incluye el presupuesto del Departamento de Defensa, pero también otros elementos del libro mayor como el cuidado de los veteranos, intereses en préstamos de guerra y aumentos en el presupuesto base del Pentágono debido a la guerra”, dijo en una respuesta por escrito.

El Proyecto Costos de la Guerra fue lanzado hace 10 años por un grupo de académicos y expertos para documentar los “costos no reconocidos” de las guerras posteriores al 11 de septiembre en Afganistán, Irak y otros lugares, dijo el comunicado del viernes.