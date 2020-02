CPJ denuncia intimidaciones a reconocidos periodistas cubanos

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) denunció el acoso contra los periodistas cubanos Carlos Manuel Álvarez, de la publicación El Estornudo, y Luz Escobar, del diario digital 14ymedio.

“Continúan las intimidaciones en Cuba contra la prensa independiente. En este caso le ha tocado a ‪@Luz_Cuba⁩ de ‪@14ymedio y a ‪@EspirituCarlos de ‪@rev_elestornudo”, denunció en CPJ en su cuenta oficial en Twitter.

La organización que defiende a los periodistas en todas las regiones del mundo alertó que están monitoreando lo que sucede con Escobar y Álvarez y recordó que por hechos como este “Cuba se mantiene firme en la lista negra de países más censurados”.

Álvarez, director editorial de El Estornudo y reconocido entre los escritores más importantes de su generación en América Latina, denunció en su cuenta de Facebook lo sucedido: "Hoy a las 15:26 un Teniente de la Oficina de Inmigración y Extranjería de Varadero, perteneciente al Ministerio del Interior, me llamó a mi celular para informarme sobre una cita mañana en la tarde con un Teniente Coronel de dicho organismo. Dije que no tenía por qué acudir a una cita de carácter informal hecha a través de una llamada telefónica, que respondería solo a una citación oficial por escrito entregada personalmente y que, en cualquier caso, yo no vivía en Varadero. El Teniente me preguntó entonces dónde vivía yo. Le dije que mi dirección oficial estaba en La Habana. Insistieron en que solo querían conversar. Insistí en cuál era la vía legal a través de la que ellos podían acceder a una conversación conmigo. El Teniente me dijo que buscara el número de teléfono del que me llamaban para que comprobara que, efectivamente, se trataba de Inmigración y Extranjería. Contesté que eso tampoco garantizaba nada y que eran ellos quienes debían hacer la tarea y saber cómo localizarme. No creo que sea casual que esta llamada se haya hecho apenas un día después de la publicación en El Estornudo del reportaje «Tres niñas cubanas». Hago público este evento desde ya porque creo que no debemos callar ante ningún tipo de presión política, sea de la naturaleza que sea, y para recordar y recordarnos cuál es el terreno pantanoso que pisamos los periodistas cubanos que hacemos nuestro trabajo sin responder a la línea editorial impuesta por el Partido Comunista y el gobierno del país".

También Escobar, quien ha sido señalada entre los periodistas independientes cubanos más acosados en los últimos tiempos denunció la citación.

"#Cuba El Ministerio del Interior me ha dejado esta tarde una “citación oficial” para mañana a las dos de la tarde en las oficinas de inmigración de 17yK. Aunque el papel no dice el día, el mensajero si lo aclaró. “Es para mañana”, fue su frase. @CaniveEloy @Cubalex2"

El CPJ sitúa a Cuba como el país donde hay más censura de prensa en las Américas y uno de los 10 peores en todo el mundo y ha denunciado que el régimen de La Habana "arremete contra los periodistas críticos mediante el acoso, la vigilancia física y digital, las detenciones a corto plazo, los registros de viviendas y las confiscaciones de equipos”.