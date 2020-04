COVID-19 sigue en aumento en EEUU mientras algunos claman por reapertura

La Casa Blanca recordó este viernes el 59 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y a los miembros de la Brigada 2506 en un mensaje de Twitter, en la cuenta en español que tiene la mansión presidencial.

En el Twitter se reconoce la lucha de los brigadistas “por liberar a Cuba de una tiranía socialista" y también honra los sacrificios “al continuar exigiendo nada menos que libertad y derechos humanos para el pueblo cubano”.

El presidente Donald Trump hace más de veinte años que tiene una relación estrecha con el grupo de cubanos que en 1961 desembarcara en la isla en busca de libertad. En noviembre de 1999, como candidato a la presidencia del Partido de la Reforma, se reunió en la Brigada con sus miembros y oficiales electos.

El tema de Cuba aparecía de nuevo en los debates presidenciales de la campaña electoral del 2016. En octubre de ese año, a pocas semanas de las elecciones, los dos candidatos presidenciales visitaban Miami. La candidata demócrata estuvo en el espectáculo de televisión del Gordo y la Flaca de Univisión. Donal Trump escogió dirigirse a los cubanoamericanos desde la sede de Brigada 2506. Allí explicó sus planes hacia Cuba y lanzaba la frase de “nunca los defraudaré”; al tiempo que destacaba el valor de los brigadistas en Bahía de Cochinos y la actual represión contra las Damas de Blanco.

También agradeció que la Asociación de Veteranos de la Brigada le otorgara un galardón y diera respaldo a su campaña presidencial.

Una vez electo, y antes de que tomara posesión, cuando se supo de la muerte del dictador cubano en noviembre del 2016, emitió Donald Trump un comunicado donde prometía ayudar a lograr una Cuba libre y recordaba el apoyo que le brindaron los brigadistas para su elección - "Aunque no se pueden borrar las tragedias, las muertes y el dolor causados por Fidel Castro, nuestro gobierno hará todo lo posible para asegurar que el pueblo cubano pueda finalmente iniciar su camino hacia la prosperidad y la libertad".

"Me uno a los numerosos cubanoamericanos que me respaldaron tan admirablemente durante la campaña presidencial, incluyendo a la Asociación de Veteranos de la Brigada 2506, que me brindó su apoyo con la esperanza de que un día no lejano podamos ver a una Cuba Libre".

En diciembre, cuando realizaba la gira de agradecimiento por la victoria y llegaba al estado de Florida, de nuevo recordaba el aporte de los brigadistas a su campana.

En junio del 2017 viajó a Miami para anunciar desde el Teatro Artime, en la Pequeña Habana, su política hacia Cuba y en la primera fila de los invitados estaban los representantes de la Brigada 2506, con los cuales se había reunido antes de comenzar el acto.

En la Casa Blanca recibió a un grupo de veteranos de Bahía de Cochinos en agosto del 2017, acompañados por el Senador floridano, Marco Rubio.

La Casa Blanca envió a Miami el 17 de abril del 2019 al entonces Asesor de Seguridad Nacional, para anunciar nuevas sanciones contra el régimen de La Habana, el de Caracas y Managua.