Costa Rica: 32 cubanos se acogen al refugio; otros 320 permanecen en la frontera

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) otorgó refugio expedito a 32 migrantes cubanos que se encontraban varados en la frontera de Peñas Blancas.

Raúl Hernández Ríos, uno de los migrantes entrevistados por el periodista Ricardo Quintana de Radio Televisión Martí, dijo que en el improvisado campamento fronterizo con Nicaragua permanecen 320 cubanos, entre ellos hay 11 mujeres embarazadas, 12 niños.

Pero a pesar de las malas condiciones en que sobreviven en Peñas Blancas, donde deben bañarse en un río a un kilómetro del campamento donde aseguran son "azocados por el ejército de Nicaragua", la mayoría del grupo se ha negado al refugio otorgado por los ticos.

"Queremos llegar a EEUU o cualquier otro país como Canadá o Australia, que sabemos que sí pueden recibir a los cubanos", dijo.

Yoania, otra inmigrante cubana que está allí junto a su hijo de 14 años, tampoco quiere hacer el trámite rápido ofrecido por las autoridades migratorias y se queja de Costa Rica no es país para quedarse pues no consiguen empleo, se han sentido discriminados y a su hijo no le han permitido ir a la escuela por no tener un registro de notas.

La señora explicó a Radio Televisión Martí que en un inicio el país los acredita con una cédula de solicitante de refugio y luego deben esperar 4 años para recibir el estatus de refugiados.

El Diario Extra de Costa Rica indagó sobre la situación de los cubanos y las autoridades de DGME aseguraron que la mayoría había ingresado al país antes del cierre de frontera.

"En total se revisaron 32, siendo resuelta la totalidad de ellos”, confirmaron.

En lo que va del año 11.025 personas han solicitado refugio en el país centroamericano, de las cuales más de mil son cubanos.

Jean Pierre Mora, representante de la Agencia del Alto Comisionado para Refugiados de Naciones (ACNUR) en Costa Rica, dijo recientemente a Radio Televisión Martí que la cifra incluye a cubanos solicitantes de refugio o refugiados.

“Son personas que se han acercado en algún momento a la ACNUR y han pasado por el proceso de registro, pero la determinación del estatus corresponde al gobierno de Costa Rica", explicó.

Sobre las condiciones en que se realizó este trámite, que normalmente implica un proceso muy complejo, las autoridades migratorias explicaron al periódico lo siguiente: “La condición de refugiado es aprobada por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, la cual no se trasladó a frontera a realizar los trámites. La Unidad de Refugio de la DGME se trasladó y atendió, y la Comisión resolvió con la información que remite la Unidad de Refugio. Se toma la determinación de realizar esta atención al estar estas personas en una condición de calle, además del riesgo de contagio que presentan al estar en un sitio que no tiene las condiciones adecuadas. Es una medida extraordinaria de atención en frontera dadas las condiciones señaladas anteriormente”.

Un estudio publicado esta semana por la Universidad de Costa Rica (UCR) profundiza sobre la precariedad en que vive la población de inmigrantes en este país, en una situación agravada por la pandemia.

"El Estado costarricense debe agilizar los trámites migratorios y flexibilizar sus costos, de manera que las personas migrantes indocumentadas tengan la oportunidad de regularizar su situación y acceder a la protección estatal", recomienda la investigación de UCR.

[Con entrevistas realizadas por el periodista Ricardo Quintana e información de Diario Extra]