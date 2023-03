Corea del Norte lanza misiles de crucero desde un submarino

A continuación, un editorial que refleja la opinión del gobierno de Estados Unidos:

En un movimiento altamente provocador, el régimen de Corea del Norte lanzó misiles de crucero estratégicos desde un submarino el 12 de marzo.



Estas acciones sólo sirven para aumentar las tensiones en la región, advirtió el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price: "Estas pruebas de misiles de crucero no anunciadas son otro ejemplo más de las acciones de Corea del Norte que amenazan la paz y la estabilidad regionales. También presentan un riesgo de seguridad inaceptable para la aviación civil y las operaciones marítimas".



El portavoz Price afirmó que el objetivo compartido de Estados Unidos y sus aliados sigue siendo la desnuclearización completa de la península de Corea. Estados Unidos, junto con Corea del Sur y Japón, comparten una visión de un Indo-Pacífico libre y abierto, dijo el portavoz: "Corea del Norte siempre ha planteado un desafío al orden basado en reglas y a la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto".



"Mientras continuamos viendo estas provocaciones, vamos a trabajar con nuestros socios en el Indo-Pacífico, vamos a trabajar con nuestros socios del otro lado del Atlántico para hacer que Corea del Norte rinda cuentas", dijo.



Estados Unidos ha tomado medidas recientemente para impedir la evasión de sanciones y para debilitar los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte.

Corea del Norte también está sujeta a una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU debido a las provocaciones en las que se ha involucrado en los últimos años. Cada una de estas resoluciones fue votada y aprobada por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Price alentó a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a emprender nuevamente acciones conjuntas contra Corea del Norte.



"Corresponde a los cinco miembros, incluidos Rusia y la República Popular China, mantener los compromisos que se han firmado en el derecho internacional y reconocer que una Corea del Norte que no está sujeta a una rendición de cuentas, que es capaz de participar en este tipo de provocaciones sin la rendición de cuentas concertada de la comunidad internacional, no es del interés de Rusia, no es del interés de China, no es del interés de ningún país del mundo", dijo el vocero Price.

Estados Unidos continuará apoyando la seguridad y defensa de sus aliados y responsabilizando a Corea del Norte por sus acciones.