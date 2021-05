Continúan los contagios de Covid-19 en Cuba: 1.162 casos

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) reportó este lunes 932 casos nuevos de Covid-19 y 11 fallecimientos, para un total de 109 625 contagios y 675 muertos desde que comenzó la pandemia.

Según los datos oficiales publicados, permanecen ingresados 21,768 pacientes, de los cuales 5,638 son casos confirmados, 3,499 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica.

La Habana continúa siendo la provincia más afectada con 539 casos nuevos, seguida por Holguín con 92 y Santiago de Cuba con 65.

Mientras continúa muy complicada la situación con el rebrote de coronavirus en el país, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos es cada vez peor, al tiempo que aumentan las multas por violación de los protocolos establecidos y siguen cuesta arriba los casos de contagio en las prisiones, dijeron a Radio Televisión Martí residentes desde la isla.

En el poblado de Torriente, en el municipio de Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas, ya cumplieron un mes aislados y los únicos alimentos que han vendido son los pocos que ofertan en la canasta básica, comenta el opositor Alexander Águila Sosa.

“Seguimos confinados, no podemos trabajar, no podemos hacer nada, en las entradas y salidas del pueblo todavía están las carpas para el control policial, mientras que no han traído alimentación al pueblo”, dijo el activista.

La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia y desde el municipio de Marianao, el comunicador Enrique Díaz informa que cerca de su casa, en el barrio conocido como La Escalera, hay varias familias aisladas por contacto con un positivo.

“Acabo de recibir el testimonio de una muchacha que estuvo hospitalizada y no había ni duralgina para el dolor, por tanto el colapso es inminente no hay recursos para detener los casos que van en aumento”, concluyó Enrique.

Pinar del Río cumple este lunes la primera semana con la restricción de un salvoconducto por casa para salir a la calle para comprar alimentos, pero el desabastecimiento continúa y aumentaron las multas, nos cuenta desde Los Palacios, el periodista independiente Maikel Norton.

“La semana está marcada por un aumento sustancial de las multas por propagación de epidemias por el monto de 2 mil pesos”, alertó el comunicador.

Santiago de Cuba tiene una situación muy compleja con el rebrote y las autoridades no están informando toda la magnitud del problema, apuntó el opositor Eldris Pozo.

“Yo vivo en la zona de Zamorana en la calle Tercera e/ Madre Vieja y Aguilera, que está cerrada completamente con casos positivos, en una zona donde viven cientos de personas”, señaló el cuentapropista.

Emiliano González, quien vive en la zona rural Los Hornos, en las cercanías de Bayamo, en la provincia de Granma, dice que sigue el secretismo y la falta de transparencia informativa, y el faltante de medicamentos y alimentos es total.

“En mi zona hay casos de Covid-19, y siguen los problemas en las prisiones de la provincia y no sale en las estadísticas”, enfatizó el agricultor.

Emilio Almaguer es periodista independiente y residente en Baracoa, territorio guantanamero, donde la falta de alimentos es desesperante.

“Aquí hay gente que no puede comer, que es muy diferente, porque con hambre puedes buscar un pan y haces un bocadito y resuelves, pero el problema es que aquí tú no encuentras el pan, no encuentras el huevo, el aceite, no aparece el arroz, aquí no hay de nada”, recalcó Almaguer.

El municipio de Nuevitas, en Camagüey, sumado al Covid-19 hay un brote de sarna y dengue, señala el residente Olainis Tejeda Beltrán.

“Estamos también en el pico del brote de sarna infantil, y el desabastecimiento de medicamentos es exageradamente peligroso”, aseguró Olainis.

Desde Holguín, ante el aumento de los casos en el sistema penal provincial, han habilitado una escuela de deportes ubicada en la zona del Complejo Militar para aislar a los reos sospechosos, reporta el activista Ramón Zamora.

“Los están aislando en la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Pedro Díaz Cuello, que está muy próxima al hospital militar provincial Fermín Valdés Domínguez”, dijo Zamora.