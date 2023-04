Continúa detenido en Villa Marista activista al que intentan acusar de pintadas en La Habana

El activista Yasmany González Valdés cumple este lunes cuatro días arrestado en el cuartel general de la policía política, presuntamente investigado por las pintadas antigubernamentales que han aparecido en los últimos días en diferentes sitios de la capital cubana.

González Valdés, conocido en las redes sociales como Libre Libre, fue detenido el jueves en su casa de Centro Habana y trasladado a Villa Marista en la capital, confirmó a Radio Televisión Martí, su esposa, Ilsa Ramos.

“Estaban buscándolo a él allá abajo, esperándolo. Yo les dije que no estaba porque, cada vez que sale, la Seguridad lo mete para un calabozo. Me dijeron, ‘sabemos que está ahí, vamos a venir con una Orden de Registro’ y, efectivamente, vinieron con una pila de personas”, relató la mujer.

La Seguridad del Estado, en conjunto con efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria, practicaron un registro en la vivienda de González, quien trabaja como albañil.

“Confiscaron una brocha, un cubo de preparar la pintura que no tenía pintura, estaba vacío; un overol de mecánico y su teléfono. Lo esposaron y se lo llevaron”, precisó Ramos.

“Yo tengo un hijo autista y con todo el ‘aparataje’ que armaron, alteraron muchísimo a mi niño”, lamentó.

“No pude ver en la Orden de Registro que delito le atribuían, a pesar de que tuve que firmarla, solo se la permitieron leer a Yasmany. A mí no me dejaron pasar para donde estaba mi esposo ni me permitieron tirar fotos. Ellos si me revolcaron toda la casa y le tomaron fotos y a nosotros”, señaló la esposa de González.

“Tampoco me explicaron por qué estaban haciendo eso. Me imagino es porque creen que mi esposo pone los carteles, pero en realidad no me han dicho”, apuntó.

El joven había sido citado a principios de abril a la estación policial de Zanja, donde lo acusaron de estar relacionado con el grupo que se hace llamar El Nuevo Directorio, que se atribuye los letreros contra el Partido Comunista y el régimen pintados en paredes de lugares emblemáticos de La Habana.

Por el momento, Ramos solo sabe que su esposo tendrá su primera visita el próximo jueves en el centro de detención.

“Fui a llevarle el aseo el sábado y me informaron que fuera el jueves. No me detallaron como serán esos encuentros con mi esposo”, dijo.

El año pasado, después de cuatro días detenido en Villa Marista, el activista aseguró que no publicaría más en sus redes sociales.

"Me voy a quitar, caballero, que nadie sabe lo que pasa un familiar cuando tú estás ahí dentro", escribió entonces en su cuenta de Facebook, pocas horas después de su liberación.

Antes, había sido multado bajo el Decreto Ley 370 por sus posts en los que reclamaba la liberación de los sentenciados por las protestas del 11 de julio.