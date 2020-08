Consulado de España en Cuba pide disculpas por “inconveniente en la comunicación”

Mensajes como “No se puede tener todo en esta vida” en respuesta a preguntas de usuarios cubanos provocaron que el embajador de España en Cuba, Juan Fernández Trigo, amonestara verbalmente el miércoles al encargado de atender la cuenta en Twitter del Consulado español en La Habana.

“El Consulado de España en La Habana desea pedir disculpas por cualquier inconveniente en la comunicación que pueda haberse ocasionado en los intercambios por esta vía”, dice un texto publicado la mañana del miércoles en la cuenta de la sede diplomática. “Hoy más que nunca, nuestra prioridad es el servicio y la asistencia de calidad a la ciudadanía”.

Los mensajes insolentes fueron retirados, pero el periódico español 20 Minutos los copió y los reprodujo. La noticia de la amonestación fue publicada por Europa Press y difundida primero por el diario digital 14ymedio y el sitio de noticias Cibercuba, los que a su vez citaban a 20 Minutos.

“Buenas tardes”, escribía uno de los usuarios cubanos antes de preguntar: “Cuando se reactive el servicio, ¿sería posible solicitar una cita para visado de turismo y otra por reagrupación familiar a nombre de la misma persona? ¿O se anularían ambas al hacerlo de este modo? Gracias. Un saludo”, cerraba cordial y respetuosamente.

Fue en ese caso cuando el encargado de responder escribió: “No se puede tener todo en esta vida”. Pero el autor de las consultas no guardó silencio.

“No han contestado a ninguna de mis dos preguntas”, dijo, al pie del comentario despectivo. “Lo que para ustedes puede ser obvio, puede no serlo tanto para quienes tienen una situación personal diversa. Les agradecería me respondieran desde el punto de vista administrativo, no irónico”. Y terminaba con “Un saludo”.

En otro intercambio, el encargado de la cuenta del Consulado remite a quien pregunta a informaciones publicadas anteriormente, y lo hace en un país donde el acceso a internet es limitado y costoso. En ese caso, quien hizo la consulta también reprochó el mal servicio.

“Buenos días. Antes de escribir su primer tuit y bautizarse así en este medio, le hubiéramos recomendado leer un poquito nuestras informaciones anteriores”, fue la reacción de la persona encargada de la cuenta del Consulado.

“¿Se imagina que tenga que leer por cada tweet del Consulado alrededor de 100 preguntas y respuestas?”, dijo el usuario. “No se lo tomen a mal, pero mi deber es preguntar. Deberían ser más cuidadosos con las respuestas sarcásticas que envían”.

Aun así, la persona a cargo de la cuenta del Consulado se enfrascó en una discusión. “Su egoísmo para que le personalicemos el servicio nos llevará al colapso”, decía.