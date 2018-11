"Más que inversión extranjera, hay que apoyar la inversión de los cubanos"

El director de la banda Interactivo, Roberto Carcassés, cree que la reforma constitucional castrista que se está debatiendo en Cuba debe garantizar el derecho a la pluralidad de ideas políticas.

"Creo que uno de los puntos más importantes que deben estar consignados en el documento definitivo que se apruebe, es la garantía de derechos a todas las formas de pensamiento político", expresó el popular artista, cuyo proyecto musical ha aglutinado a los más talentosos músicos de la isla.

En su perfil de Facebook, el músico cubano apuntó que "la rigidez ideológica, la represión y la pésima gestión económica del programa socialista hicieron que mucha gente se fuera desencantando desde el mismo principio para dejar de comulgar con sus ideas y por consiguiente con sus líderes. Millones emigraron, otros se quedaron aquí. Miles están volviendo. Todos ellos deben tener los mismos derechos que los que defienden el actual proyecto. Todos formamos parte de lo que se define como el pueblo de Cuba y creo que estamos en un punto en el que, todos y cada uno, podemos dialogar y tener la capacidad de escuchar al otro, ese que no piensa como yo pero me trata con respeto y de quien puedo aprender algo".

En referencia al concepto de traición a la Patria que se incluye en el proyecto de Constitución, Carcassés escribió:

"Ningún cubano que tenga la sincera intención de mejorar su país por medios pacíficos, mediante razones y buenas acciones, puede ser considerado traidor a la patria, incluso si no está de acuerdo con el socialismo como sistema; porque entonces también podría ser considerado traidor, quien quiere perpetuar un sistema que, económicamente ya ha probado su ineficacia, e ideológicamente es, cuando menos, discutible".

El músico considera que para la prosperidad económica de Cuba "más que la inversión extranjera, se debe promover y apoyar la inversión de los cubanos en su propio país, en la pequeña, mediana y gran empresa dependiendo del capital que dispongan. En materia económica está todo por hacer. Aquí no hay cemento, no hay clavos, ni frazadas de piso ni transporte etc. Sólo los cubanos, vengan de donde vengan o estén donde estén y piensen como piensen, serían los más interesados en poner su creatividad y recursos para que todos y cada uno crezcamos según nuestra capacidad e inventiva, sin que nadie nos ponga límites, con verdadero poder económico y político para realizar nuestros sueños, y sin dejar de ser solidarios ni de tener conciencia social".

[Basada en información de redes sociales]