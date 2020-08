Consejo de Iglesias rechaza ayuda de Miami; pastores indignados: retenerla es un crimen contra los cubanos (VIDEO)

El Consejo de Iglesias de Cuba descalificó el envío de ayuda humanitaria desde Miami para los cubanos y dijo que se trata de una "nueva y ofensiva campaña de la plataforma CubaDecide y su líder Rosa María Payá".

En un comunicado divulgado en Matanzas, el 13 de agosto, el reverendo Antonio Santana Hernández, Presidente del Consejo, dijo que "el canal para traernos ayuda, nunca será el que promueva la división y dobles intenciones con fines políticos".

Por su parte, la activista opositora está denunciando que toneladas de ayuda humanitaria están arbitrariamente retenidas por la Aduana General.

Para el Consejo de Iglesias de Cuba se trata de "rumores y acentuadas manipulaciones de la campaña “Cuba decide” y su líder.

"Como Hombre de Dios, me asiste la necesidad de ejercer la labor profética de denuncia ante un hecho que no se corresponde con la respuesta que necesita nuestro país. No es un secreto, la carencia de bienes de primera necesidad que tiene nuestro pueblo, pero tampoco lo es, el cruel bloqueo económico, financiero y comercial acrecentado por el Gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, como tampoco lo es, el decisivo esfuerzo de la máxima dirección del país por salvaguardar la vida de los cubanos y de muchas personas en el mundo, evidenciando la vocación de solidaridad que nos distingue como personas de buena voluntad", declaró el reverendo.

Para la pastora María Cristina Rodríguez Pentón, pastora, representante en Cuba del Ministerio internacional “De Mujer a Mujer”, negar la ayuda es un crimen contra la familia cubana y una violación a las libertades religiosas.

"Espero que después de esto, al gobierno cubano no se le ocurra pedir nada, porque si no dejan entrar, el efecto de la solidaridad, es que no hay necesidad", dijo la religiosa.

El pastor santiaguero Alain Toledano, quien es víctima del acoso constante de las autoridades en la isla, dijo que la retención de la ayuda en estos difíciles momentos es un crimen contra la sociedad.

"Estamos muy indignados por esta retención y pedimos a las autoridades cubanas que permitan que estas ayudas lleguen a las manos de cada cubano que las necesita", dijo el pastor.