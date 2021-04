Congresista Díaz-Balart cataloga a miembros de San Isidro como "nuevos mambises"

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart dijo en una entrevista a Radio Mambí 710 AM que considera a los miembros del Movimiento San Isidro (MSI) “como los nuevos mambises” y “héroes”.

El MSI, dirigido por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, ha estado usando el arte para criticar al gobierno y exigir reformas democráticas. Son acciones que han tenido repercusión dentro y fuera de la isla.



Díaz-Balart, republicano de la Florida, señaló la importancia de no apoyar al régimen, sino a los activistas que luchan por defender los derechos humanos para poder lograr la libertad de Cuba. También subrayó la importancia de la unión “como una sola voz” para apoyar al pueblo y presionar el régimen.



“La Unión Soviética, y estoy convencido, no se hubiera caído si no fuese por el liderazgo del presidente Reagan. En Sudáfrica, el sistema Apartheid no se hubiera eliminado si no fuese por el apoyo del Congreso de los Estados Unidos; y ahora es el momento de apoyar al pueblo cubano”, dijo Díaz-Balart.

También destacó que junto a los legisladores Bob Menéndez, Marco Rubio, Rick Scott, Albio Sires, y otros, trabajan fuertemente para continuar presionando al régimen cubano.

El congresista dijo en ese sentido que la presión es clave para impulsar cambios en Cuba. “Hasta ahora, el presidente del país no ha tomado ningún paso para ayudar al régimen y espero que siga en esa trayectoria”, dijo el legislador, haciendo referencia a la política hacia Cuba del presidente Joe Biden.