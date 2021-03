Confinan a activista en un hospital psiquiátrico de Hong Kong

El bloqueo del Canal de Suez por un buque mercante podría costar al comercio mundial entre 6.000 y 10.000 millones de dólares a la semana, mostró el viernes un estudio realizado por la aseguradora alemana Allianz.

El análisis de la mayor aseguradora de Europa también reveló que cada semana de bloqueo supone un recorte de entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales en el crecimiento anual del comercio.

"El problema es que el bloqueo del Canal de Suez es la gota que colma el vaso para el comercio mundial", escribieron los autores del estudio.

"En primer lugar, los plazos de entrega de los proveedores se han alargado desde principios de año y ahora son más largos en Europa que durante el pico de la pandemia de COVID-19".

La duración de los plazos de entrega en Estados Unidos se ha duplicado, según el estudio, ya que las reservas se agotan ante la expectativa de que el enorme paquete de estímulo aprobado por el presidente Joe Biden aumente la demanda.

El equipo holandés de respuesta a emergencias contratado para liberar el inmenso buque ha realizado algunas operaciones espectaculares, como sacar al submarino nuclear ruso Kursk del fondo del mar de Barents, pero dice que ésta es una de las más complicadas.

Con un peso de 200.000 toneladas sin carga, el Ever Given es el buque más pesado al que se ha enfrentado Smit Salvage, filial de la empresa holandesa de servicios marítimos Boskalis contratada para el rescate, en sus casi 180 años de historia.

Smit Salvage, que cuenta con equipos de respuesta a emergencias en tiempo real en todo el mundo, ha ayudado a recuperar o salvar docenas de barcos y a liberar cargueros, transbordadores y petroleros varados.

Aunque esta vez no hay vidas en juego, los enormes intereses económicos en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo hacen que la urgencia de la situación sea crítica.

El director ejecutivo de Boskalis, Peter Berdowski, que ha comparado la operación con salvar una ballena varada, tendrá que idear un plan que sea aceptable para el propietario del buque, las compañías de seguros y la autoridad egipcia del Canal de Suez.

El Ever Given ha encallado en ambos extremos y los primeros intentos de desplazarlo con remolcadores mostraron que no se movería fácilmente de su posición en diagonal en un estrecho tramo del canal.

"Es un rompecabezas difícil, porque el barco está siendo presionado por fuerzas no naturales. No queremos que se vuelque o se parta por la mitad durante las operaciones", explicó.

Los expertos están divididos en cuanto a la ayuda que supondrá la estrecha ventana de la marea en los próximos días en los esfuerzos por reflotar el buque, que puede transportar hasta 20.000 contenedores.

Clemens Schapeler, de la plataforma logística global Transporeon, dijo: "Creo que lo más probable es que sea reflotado el domingo o el lunes. Pero el peor de los casos (que siga atascado durante semanas) es una posibilidad real".

La autoridad del Canal de Suez está movilizando buques de dragado para retirar la arena u otros materiales que se hallan bajo la proa y la popa. La dureza del material y la capacidad de colocar las naves de forma eficaz determinarán la rapidez de esa operación.

LAS MEJORES OPCIONES

Un equipo de Países Bajos subió al barco el jueves para recoger las primeras lecturas y está calculando las mejores opciones.

Funcionarios implicados en la operación dijeron a Reuters que el primer paso será retirar el combustible y el lastre de gran tamaño para aligerar el peso del buque, en combinación con el dragado de arena, y luego intentar poner el buque a flote.

Si esas medidas iniciales fracasan y el barco sigue atascado, habrá que retirar su carga de varios miles de contenedores en un trabajo que, advirtieron las fuentes, podría llevar semanas.

En 2012, Smit y el italiano Tito Neri sacaron el combustible del crucero Costa Concordia, que llevaba más de 4.000 pasajeros y tripulantes cuando chocó contra una roca y tuvo problemas de estabilidad al pasar por la isla toscana de Giglio.

"El tiempo es el factor decisivo aquí. El barco en sí no ha sufrido daños, pero el bloqueo ha provocado enormes daños", dijo Peter Berdowski, director ejecutivo de Boskalis. "El factor tiempo rara vez ha pesado tanto como con el Ever Given".