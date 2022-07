Confesión del Papa sobre Raúl Castro fue elogiada por el régimen y despreciada por muchos

La confesión del Papa Francisco acerca de su relación con el general Raúl Castro, realizada en una entrevista concedida a las periodistas mexicanas María Antonieta Collins y Valentina Alazraki para el canal de streaming ViX de Televisa Univision, ha sido elogiada por voceros del régimen comunista al tiempo que ha generado numerosas críticas.

“Yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana. Y también, lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana”, se le escucha decir en un fragmento de la entrevista publicado por Univision Noticias, cuando fue preguntado por el primer aniversario de la protestas antigubernamentales del 11 de julio.

El jerarca de la Iglesia Católica recordó el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba iniciado por la Administración del presidente Barack Obama, en el que la Iglesia Católica jugó un papel fundamental: “Me quedé contento cuando se logró ese pequeño acuerdo con Estados Unidos. El presidente Obama lo quiso en su momento y Raúl Castro lo aceptó. Fue un buen paso adelante, pero que se detuvo ahora. En este momento se están haciendo no sé si tratativas, pero diálogos de sondeo, para acortar distancias”, sostuvo Francisco.

“Cuba es un símbolo, Cuba tiene una historia grande, yo me siento muy cercano, incluso a los obispos cubanos”, declaró.

Los principales medios de prensa en la isla reprodujeron las declaraciones del Papa y los voceros del régimen las elogiaron ampliamente. La cancillería cubana aseguró en un comunicado que "las respuestas de Su Santidad fueron de apoyo al Gobierno y pueblo cubanos".

“‘Cuba es un símbolo’, dice el Papa, y los odiadores rabian”, escribió Gerardo Hernández, ex espía de la Red Avispa y hoy coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

“El mundo necesita muchos hombres como el Papa Francisco. ¡Qué cristiano y ser humano tan excepcional! Siempre con la verdad y la paz por delante”, agregó.

Sin embargo, el reconocido laico cubano Dagoberto Valdés escribió: "Lamento profundamente las recientes declaraciones del Papa Francisco acerca de Cuba".

El activista y fundador de las revistas Vitral y Convivencia dijo que "ahora se puede entender mucho mejor la actitud del episcopado cubano y de la Santa Sede".

"Es conocida mi pertenencia a la Iglesia Católica, de la cual soy hijo, pero este tipo de pronunciamiento, siempre, pero aún más en este momento que vivimos los cubanos, por lo menos, duele. Roguemos a Dios por Cuba y por la Iglesia", escribió Valdés, quien fue integrante entre 1999 y 2006 del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz de la Curia Romana para la promoción internacional de la justicia, la paz y los derechos humanos desde la perspectiva de la Iglesia católica.

Para Elena Larrinaga, presidenta de Federación Española de Asociaciones Cubanas y de la Red Femenina de Cuba, la 'historia grande' a la que se refiere el Papa es la de totalitarismo y represión.



"En este aniversario del 11JCuba un pronunciamiento claro y de solidaridad era lo esperado por parte de Su Santidad. Una 'relación humana' con el pueblo que sufre", declaró la activista.

“Santidad: hay palabras y declaraciones que duelen más que la represión. Escuche a las madres de los jóvenes presos del 11-J y no a los poderosos, se lo debemos al evangelio. Recuerde el Magnificat. Dígame padre qué hago con el sufrimiento de las familias del 11-J”, reaccionó el historiador Leonardo Fernández Otaño, disidente católico.



“El Papa siempre ha estado cerca de Dios y lejos de Cuba, al menos de la Cuba terrenal que, por la notoria y notable incapacidad de sus amigos, está cada vez más cerca del infierno. La sensibilidad con los humanos reales no ha sido lo propio de este Papa, al menos con los que no pertenecen al universo de su propia cosmovisión. Cientos de cubanos y cubanas presos, curiosamente muchos de ellos afrodescendientes para los que el Papa no ha tenido una palabra pública y no se ha dignado de tener en sus oraciones”, dijo al diario Argentino La Nación el opositor Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.