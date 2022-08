Condenan a dos años y seis meses de prisión al activista tunero Ezequiel Morales Carmenate

El opositor Ezequiel Morales Carmenate fue condenado el lunes a dos años y seis meses de privación de libertad por publicaciones que hizo en Facebook, en las cuales se burla del dictador Miguel Díaz-Canel y otros miembros de la cúpula gobernante.

Fue encontrado culpable del delito de desacato continuado en un juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, donde reside el activista.

“Según la jueza había muchas imágenes que Ezequiel compartió en las redes sociales, de Díaz-Canel en posiciones indecentes o dirigentes con cuerpos de puercos y el pueblo miserable en la parte de abajo. Otras con la famosa frase ‘Díaz Canel Sing*o..’, la mala palabrota esa que se suelta”, dijo a Radio Televisión Martí, la esposa Rosa Martínez Urquiza.

“Pero es que Ezequiel no es una persona que utilice malas palabras ni groserías, pero de todas maneras el desacato, dicen que es continuado por todas esas publicaciones que fue, reiteradamente, compartiendo. Imágenes que no mostraron en la vista. Ezequiel no pudo recordar todas las publicaciones, pero, por ejemplo, una en que se muestra a Díaz-Canel con un bate en la mano y una termoeléctrica en la parte de atrás, él no hizo ningún comentario”, añadió la mujer.

Morales Carmenate, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido el pasado 11 de julio cuando se encontraba haciendo una diligencia del hogar. Lo llevaron para la estación policial y luego lo trasladaron para el centro de instrucción provincial. La Fiscalía ordenó la medida cautelar de prisión provisional en “El Típico”, de Las Tunas, donde se encuentra actualmente.

“A mí me habían citado como testigo. No sé de qué parte. Yo no testifiqué porque no puedo hacerlo contra un hombre libre y que además es mi esposo desde hace treinta y seis años ya”, concluyó Martínez.