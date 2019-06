Condenan a 10 años de cárcel por homicidio al púgil cubano Marcos Forestal

El boxeador profesional Marcos Forestal-Coutin ha sido condenado a 10 años de cárcel por provocar la muerte de una mujer embarazada (29 años de edad) en un accidente ocurrido el 9 de septiembre de 2018 en dirección a Warren Road, Los Ángeles, California.

Forestal, también de 29 años y residente de Burbank, se declaró culpable de grave homicidio vehicular mientras conducía bajo la influencia del alcohol, según dijo el jueves el portal KTLA5.com.

El 9 de septiembre el púgil cubano conducía su BMW, giró el auto y se impactó contra la minivan de Krystil Kincaid, según dijo entonces la policía de Hemet, en el condado de Riverside. La mujer murió, al igual que la criatura que llevaba en su vientre.

Una trasmisión en vivo por su cuenta de Facebook, archivada por la policía, deja ver al atleta mostrando el incidente y describiendo la escena.

Para el cargo ha pesado bastante la declaración del esposo de Kincaid, recogida por el digital CBS-Los Ángeles pocos días después del terrible suceso: “Su marido, Zach, dijo a los periodistas el martes que estaba enojado y decepcionado de que Forestal-Coutin no fue a revisar o tratar de ayudar a su esposa luego de la colisión. El fajador de 28 años se grabó inmediatamente después del accidente y dijo: "Mira lo que me pasó", en español”.

"Vi arrogancia, no vi remordimientos, escuché que la culpa pasó", dijo Zach Kincaid a CBS. "Ni siquiera fue allí y trató de abrir la puerta. Él no fue allí y se disculpó. Él no fue allí para ver o hacer nada”.

Krystil fue declarada muerta el lunes, se había mantenido con un soporte vital para que los miembros de la familia pudieran despedirse.

Forestal-Coutin escapó de las garras de los Domadores de Cuba en un viaje a los Estados Unidos en 2014, y se estrenó el 13 de febrero de 2015 para llegar a hacerse de un palmarés de 9 victorias, entre ellas 5 KO, sin sufrir derrotas.