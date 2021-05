Conceden libertad condicional al preso político Yaser Rivero Boni

En la mañana del 24 de mayo le fue concedida la libertad condicional al prisionero político Yaser Rivero Boni, quien fuera sentenciado a un año y seis meses de privación de libertad en 2019, acusado de desacato.

“Estoy en libertad condicional y, según el documento que me dieron, mi sanción se extingue el 25 de agosto de este año. Las condiciones que me dieron […] es que debía estar en mi casa tranquilo hasta que el tribunal me cite. Me dijeron que no puedo reunirme; parece que con la oposición fue lo que me quisieron decir, que en el caso de eso puede ser revocada y deba ingresar nuevamente a la prisión a cumplir los meses que me quedan”, declaró Rivero Boni a Radio Martí.

El opositor se encontraba encarcelado en la prisión 1580, ubicada en San Miguel del Padrón en La Habana.

“Por un delito de desacato. Fue una manifestación que yo realicé en el 2019 y fui agredido por un policía y el tribunal me sancionó a un año y seis meses y los comencé a cumplir desde el año pasado", dijo.

Acerca de las condiciones dentro de la prisión 1580, Rivero Boni habla de los estragos ocasionados por la pandemia de COVID-19 dentro de la misma.

“Entró la pandemia de COVID a la prisión, gracias a Dios no me contagié, pero sí había muchos casos, un foco de COVID que lleva más de seis meses, saliendo veinte, treinta presos diarios, incluso hasta guardias”, puntualizó.

En tres ocasiones las autoridades cubanas denegaron la libertad condicional a Rivero Boni, lo cual motivó que el mes pasado realizara una huelga de hambre como forma de protesta pacífica que tuvo que abandonar por problemas de salud.

“Me la denegaban, tuve que hacer una huelga de hambre más o menos de quince días para lograr una presión, porque esa es la única arma pacífica que tenemos nosotros. La salud me empezó a afectar, de entrada empecé con un sangramiento intestinal. La libertad condicional me correspondía desde el mes de febrero, pero la Seguridad del Estado ordenó al tribunal que me la denegara”, aseguró Rivero Boni.

Más adelante, el preso político agradeció a Radio Martí la cobertura dada a su caso.

“Quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo y el seguimiento que ustedes me han hecho, aunque estén en la distancia no nos dejan solos y bueno, ya yo estoy afuera, pero hay muchos presos políticos que necesitan de ese apoyo de ustedes”, afirmó.