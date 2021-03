"Con prisión no me van a doblegar", afirma Keilylli de la Mora tras ser liberada

Tras salir de prisión este miércoles bajo libertad condicional la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Keilylli de la Mora Valle dijo a Radio Martí que continuará con su activismo a pesar de las amenazas del régimen.

"Salí, entre comillas, porque no soy libre todavía, estoy bajo libertad condicional. El 29 de este mes tengo que presentarme ante el juez de ejecución", dijo la activista a Radio Martí.

De la Mora Valle, quien cumplió 10 meses de su sanción en el Centro Mixto de Mujeres La Sabana, en Cienfuegos, expresó que la solidaridad recibida durante su encierro la hizo sentir que no estaba sola, y que si atentó contra su vida en más de una ocasión fue debido al acoso a que fue sometida en prisión.

"Sentí que no estaba sola, que nunca estuve abandonada, que yo podía estar en prision, pero tenía a mis hermanos luchando por mí, que no descansaba", subrayó.

De la Mora Valle relató uno de esas veces en que atentó contra su propia vida en prisión.

"Me enterré una aguja porque ya no aguanté más la guardia pegada al teléfono cada vez que yo llamaba, no aguantaba más porque era demasiado el acoso en el teléfono", dijo.

La reacción de las carceleras fue reducirla con violencia.

"Me cayeron todas arriba, me agarraron por los pelos y me llevaron para la celda. Allí me dieron galletas [bofetones], y cuando me calmé me sacaron, me llevaron para el albergue", explicó la opositora.

Keilylli de la Mora Valle fue condenada el 7 de mayo de 2020, en un juicio sin garantías procesales, a un año y medio de prisión por los supuestos delitos de “propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aporbó una medida cautelar a su favor por su " situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, en el contexto de su privación de la libertad en Cuba".

A pesar del horror que vivió en la cárcel, adonde prefiere "morir" que regresar, según dijo tras su liberación al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, en una transmisión en Facebook, la joven se mantiene firme en su voluntad de lucha.

"Con prisión no me van a doblegar, siempre me van a poner peor y más rebelde, y con más fuerzas para seguir luchando", afirmó.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)