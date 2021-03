Con 'Plantados', Granma también miente

"Tenemos que reaccionar. Basta de abuso", declaró la activista cubana Diasniurka Salcedo Verdecia, quien denunció a Radio Televisión Martí que durante una detención ocurrida el 25 de marzo, recibió amenazas contra ella y su hijo por parte de la Seguridad del Estado.

La mujer explicó que tras el arresto temporal fue abandonada en un monte, en algún lugar de la provincia Artemisa y luego debió caminar unos 15 kilómetros para regresar a su casa.

"Ellos me lastimaron el brazo y tengo un desgarramiento del músculo, debido a la fuerza que hice", declaró la señora, que asegura tener miedo después de la violenta acción de las autoridades cubanas.

Una de las denuncias de esta activista que mayor repercusión ha tenido recientemente ha sido un feminicidio ocurrido en Alquízar, localidad donde vive.

"Me hace coger miedo de tomar medidas, pero realmente también sé que ellos lo hacen con el objetivo de amedrentarme, de que yo me calle. Yo tengo un compromiso moral con todos los cubanos y cubanas que verdaderamente queremos un cambio. Y yo sé que mientras a mi me amenazan es porque les estoy molestando con lo estoy haciendo. Estoy clara de eso y no puedo decir que no sienta miedo, porque sí lo siento. Es una situación bien difícil. Yo me preguntaba regresaré a mi casa, pero no por eso puedo tener miedo, todo lo contrario, debo hacer las denuncias para que las personas conozcan lo que pasamos realmente aquí dentro de la isla y para que de una vez el mundo y las personas que estamos aquí dentro de la isla reaccionemos", ​explicó.

Salcedo Verdecia es promotora del proyecto comunitario Casa a Casa, que reparte donativos a personas necesitadas de su territorio. Para ello, la activista creó además el grupo de Facebook "Las Marianas Cubanas".

Salcedo relató cómo se produjo el arresto: "Me entraron en un carro, las personas no se identificaron. Fueron de 20 a 30 minutos, me estuvieron amenazando, diciéndome que si yo seguía con mi activismo que recordará que yo tenía un hijo, que yo podría salir y no regresar a casa, que yo no estaba pensando en mi familia, que más bien lo que estaba haciendo era inventando toda esa serie de historias que ellos no son capaces ni tan siquiera reconocer", explicó.

La mujer confesó sentirse con total desprotección: “Fue realmente un momento bien tenso porque me sentí desamparada en ese momento".

En noviembre de 2020 Salcedo denunció, a través de una transmisión en vivo desde su Facebook, que fue abusada sexualmente por dos policías y amenazada de muerte por su activismo.

"Oscar (represor de la Seguridad del Estado cubano) abusó de mí hace dos días, cuando estaba en La Habana, porque al parecer ellos pensaron que yo iba a San Isidro. Resulta que yo iba con el sobrino de mi esposo, y en la calle Zulueta me montaron en la patrulla, me trasladaron hacia el técnico de San Antonio", denunció y agregó que durante el viaje la patrulla se desvió: "estaba haciendo audios, ellos lo descubrieron y se enfurecieron y desviaron el carro. Fui maltratada de la peor manera que se puede maltratar a un ser humano. Tengo mi hijo cerca y no puedo ser tan explícita, pero todas las mujeres saben a lo que me refiero con que fui maltratada por dos hombres, sexualmente y de la manera más brutal".