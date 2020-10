Con más barrios en cuarentena y menos alimentos, crece el descontento de avileños y espirituanos

Nuevos barrios amanecieron aislados este viernes en el territorio espirituano y la vecina provincia de Ciego de Ávila por casos bajo sospecha de COVID-19, mientras el desabastecimiento de alimentos alcanza su punto crítico, al igual que el descontento de la población, según dijeron residentes de esos territorios a Radio Televisión Martí.

Ambas provincias tienen los niveles más altos de la tasa de incidencia de casos confirmados con el virus por cada 100 mil habitantes.

Este jueves, en la barriada del reparto Colón, en la capital espirituana, fueron confinadas varias zonas. Los centros de aislamiento continúan sobrepoblados y con pésimas condiciones, en especial el que se encuentra en la escuela de comunicaciones, situado en la carretera central, rumbo al poblado de Guayos, informó el periodista independiente Adriano Castañeda.

“Estos lugares aislados ayer son en la calle Camilo Cienfuegos, las avenidas 26 de Julio y Soviética. Siguen abarrotadas las escuelas donde llevan a las personas. Los que están allí en la escuela de computación enfrentan condiciones muy difíciles: casi no tienen agua, la alimentación es pésima y les faltan hasta las puertas a los cubículos”, destacó.

El reparto La Piñita, uno de los más poblados de Ciego de Ávila, con unos 5 mil habitantes, fue totalmente cerrado el miércoles. Ya esta zona había tenido problemas al inicio de la pandemia, pero ahora el cierre es total, nos dice el activista Oscar Cervantes, quien cumple este viernes una semana aislado en el reparto Río Fraga, en la zona sur.

“Eso es en el suroeste de la ciudad de Ciego. Está cerrado herméticamente, nadie puede entrar ni salir del reparto, y nosotros seguimos aquí en cuarentena, esperando para ver si se dignan y abastecen un poco esto aquí, que lo que es comida como arroz, carne y frijol, eso brilla por su ausencia, y la gente con tremenda hambre. No saben qué van a hacer porque no pueden salir ni pueden trabajar”, expresó el activista.

El miedo crece en Sancti Spíritus ante el avance del COVID-19. Decenas de personas obligaron el martes pasado al administrador de una tienda a venderles aceite, según un reportaje del diario digital 14ymedio.

Desde allí, la periodista Aimara Peña González aseguró que la ciudadanía está muy preocupada por este rebrote. A la crisis sanitaria se suma el tema del desabastecimiento de alimentos y productos de aseo. Antes, cuando se vendían en las Tiendas Recaudadoras de Divisa (TRD), era más factible obtener algo que en estos momentos, con la nueva normativa por medio de la libreta de racionamiento.

“De pronto te pasabas dos días en cola, pero con suerte lograbas comprar algo para comer. Ahora, si no tienen una libreta, como es el caso mío, que no tengo libreta de abastecimiento porque estoy en el núcleo de mi suegra, me quedo sin comprar los alimentos, y como yo hay muchas personas”, señaló.

En la zona norte de la ciudad de Ciego reside el opositor José Carlos Fernández, quien comenta que pudo entrar el jueves al centro de la capital, donde es visible el aumento de repartos con acceso restringido.

Fernández desmiente las declaraciones que ofreció al Noticiero Nacional de Televisión (NTV), el gobernador de la provincia Tomás Alexis Martín. “En la televisión cubana el gobernador dijo que en Ciego de Ávila la atención médica, el control de la COVID y el alimento de la población estaba garantizado. Será el de su casa, porque el del pueblo no”, afirmó el opositor.

Este jueves, en el espacio televisivo Mesa Redonda, el primer ministro Manuel Marrero informó que a partir del 12 de octubre la isla entrará en la etapa de nueva normalidad, con la excepción de las provincias con focos activos, como La Habana, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus. Mientras la capital entrará en la tercera fase de la recuperación, las otras dos continuarán en la fase de transmisión autóctona limitada de la pandemia, por lo que se mantienen cerrados negocios, centros recreativos y limitación en el transporte público.

También fue anunciado por Marrero que la conferencia de prensa diaria del Ministerio de Salud Pública se realizará solo los viernes a partir de ahora, y continuará estando dirigida por el Director Nacional de Epidemiología, el doctor Francisco Duran García.