Con arrestos y vigilancia policial impiden a opositores recordar a José Martí

El rapero contestatario Maykel Castillo, conocido como El Osorbo, aseguró a Radio Televisión Martí que su concierto pautado para este 28 de enero ya circula en las redes, y puede ser visto por quien compró las entradas a pesar de la vigilancia policial, ya que fue grabado con anterioridad previendo cualquier acción represiva de la Seguridad del Estado cubana.

"Yo hice el concierto el lunes, lo grabamos en vivo y todo fue en vivo, todo se hizo espectacularmente bien", aseguró el artista.

Sobre la posibilidad de ser bloqueado por las autoridades, El Osorbo dijo a la periodista Ivette Pacheco, de Radio Martí: "Yo lo pensé, ¿me entiende? Porque ellos solos no son los inteligentes, yo también soy inteligente (...). Van a ver a Omara, van a ver a Luis Manuel, me van a ver a mí, nos van a ver a todos.

El artista dijo, además, que este miércoles fue golpeado durante su arresto frente al Ministerio de Cultura, en La Habana, y que antes de ser liberado, en horas de la noche, las autoridades le levantaron un acta de advertencia.

"A mí me detuvieron, pero increíblemente, como ellos me catalogan un líder negativo, a mí no me llevaron con los demás. A mí no me montaron en la guagua. Me montaron aparte en un carro de patrulla, todo apolismado, y me llevaron para la estación de policía de Cotorro, y ahí me tuvieron en un calabozo", explicó.

El rapero dijo que "los golpes" se los propinaron agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria "antes de llegar al calabozo", donde permaneció encerrado hasta aproximadamente las ocho de la noche.

"Luego me trajeron, porque de paso me sitiaron. Me pusieron una carta de advertencia y estamos sitiados", pero "el concierto ya está", concluyó el artista.