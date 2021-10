Comunidad internacional llamada a seguir de cerca lo que suceda en Cuba el próximo 20 de noviembre

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hizo un llamado a la comunidad internacional a prestar atención a los acontecimientos en Cuba para el próximo 20 de noviembre cuando la sociedad civil planea efectuar en varias ciudades del país la Marcha Cívica por el Cambio.

En un comunicado, publicado el jueves, la organización condenó la serie de detenciones, agresiones e interrogatorios contra las personas que están convocando a la manifestación y solicitó al Estado cubano respetar el derecho a la reunión y manifestación pacífica.

"A medida que se han hecho públicas las cartas con las que la sociedad civil notifica a las autoridades locales sobre la realización de la manifestación, las y los firmantes de las mismas han sufrido detenciones, agresiones e interrogatorios de parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la Seguridad del Estado", denuncia la entidad que menciona específicamente los casos de ​Osvaldo Navarro, Juan Antonio Madrazo, Nairobis Scheri Suárez, Manuel Cuesta Morúa, Marthadela Tamayo, Elsa Isaac Reyes y Dariem Columbié.

Raza e Igualdad recuerda que la represión contra las históricas protestas del 11 de julio dejó al menos una persona muerta, cientos de detenidos y acentuó la persecución y asedio contra voces críticas.

"Desde el pasado 20 de septiembre, día en que se dio a conocer la convocatoria a la manifestación, han sido detenidos al menos siete activistas independientes, entre ellos tres integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) que cuentan con medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", indica la declaración.

La manifestación exigirá que se “respeten los derechos de todos los cubanos, la liberación de los presos políticos” y abogará por la “solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”. Las y los activistas involucrados en esta iniciativa apelan al artículo 56 de la Constitución cubana, el cual contempla los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.

Opositores cubanos han solicitado a organismos internacionales con presencia en la isla que funjan como garantes de la manifestación pacífica convocada para celebrarse simultáneamente en diferentes ciudades de Cuba el próximo 20 de noviembre.

Teniendo en cuenta la represión y la severidad con que están siendo castigadas las personas que se atrevieron a participar en las manifestaciones nacionales del 11 de julio, que dejaron un saldo de numerosos arrestos brutales, más de mil detenidos, y cientos de encarcelados, la organización opositora cubana Corriente Martiana presentó una solicitud ante la sede de Naciones Unidas (ONU) en La Habana y también en la delegación de la Unión Europea.

El propósito es que funcionarios de ambas organizaciones, acreditados en el país, actúen como observadores durante la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba.

"No es una cuestión política. Esto no es una cuestión de que conlleve a interferencia en los asuntos internos, no es injerencia, no es violación de la soberanía. Les estamos pidiendo sencillamente que actúen como simples observadores. No les estamos diciendo que participen ni a favor ni en contra", afirmó el promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez en entrevista con Radio Martí.