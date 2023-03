Comité de Inteligencia del Senado seguirá investigando el Síndrome de La Habana

El senador cubanoamericano Marco Rubio mostró inconformidad con los hallazgos revelados el miércoles por una evaluación de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos sobre el llamado "Síndrome de La Habana" y aseguró que el Comité de Inteligencia del Senado seguirá investigando el asunto.



Entre otras conclusiones, los investigadores determinaron que no hay pruebas de que hubo participación de gobiernos extranjeros implicados en los incidentes reportados por primera vez en la capital cubana en 2016 por personal de la representación diplomática estadounidense en La Habana y que se dieron luego entre diplomáticos, agentes de inteligencia y personal militar en Washington y otras ciudades del mundo.

Además, certificaron que no hay "evidencia creíble" de que algún adversario hubiera obtenido un arma que pudiera causar los síntomas reportados, o de que un dispositivo de escucha haya lastimado a las personas de forma involuntaria. Las agencias y departamentos del gobierno han reportado cerca de 1500 casos, incluidos algunos de este año.

Rubio, como vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, manifestó en un comunicado preocupación porque la Comunidad de Inteligencia concluyera de manera efectiva que los afectados estuvieran "simplemente experimentando síntomas causados por factores ambientales, enfermedades o condiciones preexistentes".

El informe asegura que, en la mayoría de los casos analizados, los padecimientos, que incluyen migrañas, náuseas, lapsos de memoria y mareos, parecen tener distintas causas y que no existe una explicación que los abarque a todos.

El republicano alertó que esta investigación, desarrollada por siete de las 18 agencias de inteligencia estadounidenses en los últimos dos años y en más de 90 países, "posiblemente se apresure a llegar a una conclusión mientras quedan varias preguntas al respecto".

“Como he dicho antes, algo sucedió aquí y solo porque no tenemos todas las respuestas, no significa que no sucedió. No aceptaré que todos estos casos reportados fueron solo coincidencias. Seguiré trabajando sobre este tema hasta que recibamos explicaciones reales", indicó el senador cubanoamericano.

“El Comité de Inteligencia del Senado continuará con nuestra revisión independiente en curso sobre los Incidentes Anómalos de Salud y tomará medidas para garantizar que los oficiales afectados por estos incidentes reciban atención inmediata e integral como lo exige la ley”, expresó Rubio.



La Casa Blanca expresó el miércoles que por parte de la Administración Biden se mantendrá el apoyo al personal afectado.

"Nuestro compromiso y el compromiso del presidente con la salud y la seguridad del personal del gobierno de EE. UU. sigue siendo inquebrantable. Y es por eso que los departamentos y la agencia continuarán brindando atención oportuna mientras analizamos la atención médica y nos aseguramos de que los informes sean completos, que se apoyen las labores de investigación, y se tramitar los pagos de la Ley de La Habana según lo solicitado”, aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en conferencia de prensa.

La portavoz de la presidencia afirmó que el resultado del informe “no cambia el compromiso que tiene el presidente de asegurarse de que estas familias, nuestros colegas en la fuerza laboral, obtengan la ayuda y la asistencia que necesitan. Y seguirán trabajando para superar eso”.

"Nada es más importante para esta administración, para este presidente, que la salud y el bienestar de nuestra fuerza laboral. Esa es una prioridad para este presidente. Con apoyo bipartidista, con el Congreso, estamos enfocados en garantizar que nuestros colegas y sus familias que reportan incidentes de salud anómalos reciben el apoyo y acceso a la atención que necesitan”, afirmó Jean-Pierre.