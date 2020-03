De cómo comenzó a caer la noche en Cuba

El sitio del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas creado por Luis Manuel Otero Alcántara, ha recopilado mensajes de apoyo al artista preso en la cárcel habanera de Valle Grande.

Entre los más renombrados están Tomás Sánchez, René Francisco, Albita Rodríguez, Haydée Milanés, Pedro Luis Ferrer, Alexis Valdés, Manolín el Médico de la Salsa, Carlos Varela y Silvio Rodríguez.

La editorial Rialta también publicó un dossier con testimonios de artistas, curadores, críticos, escritores, cineastas, periodistas, investigadores, historiadores y pensadores cubanos de distintas generaciones "que calibran el valor, el talante y la fuerza de sus creaciones. Y manifiestan la gravedad de la circunstancia actual".

Entre los autores están Abel Sierra Madero, Adonis Milán, Anamely Ramos, Armando Chaguaceda, Aurora Carmenate Díaz, Carlos A. Aguilera, Carlos Quintela, Carolina Barrero, Dean Luis Reyes, Elvia Rosa Castro, Ernesto Oroza, Frank Guiller, Frency Fernández Rosales, Gerardo Fernández Fe, Hamlet Lavastida, Henry Eric Hernández, Isel Arango Rodríguez, Iván de la Nuez, Janet Batet, Jesús Adonis Martínez Peña, Jorge Ferrer, José Manuel Mesías, Julio Llópiz-Casal, Katherine Bisquet, Lynn Cruz, Magela Garcés, María de Lourdes Mariño Fernández, Néstor Díaz de Villegas, Orlando Hernández, Orlando Luis Pardo Lazo, Osmany Suárez Rivero, Otari Oliva, Pedro Manuel González Reinoso, Sandra Ceballos y Yissel Arce Padrón.

El pintor Tomás Sánchez: "(...) Hoy es Luis Manuel, ayer fueron tantísimos, mañana cualquiera de nosotros. Lo cíclico de esta situación es directamente proporcional a lo exponencial de nuestra impotencia. Muchos colegas se están movilizando, fuera y dentro de Cuba, para ellos y esta causa mi solidaridad y mis respetos. Para los que se quedan callados, una y otra vez, en la calidez de sus estudios, de sus familias, de sus casas, los entiendo, es difícil la hostilidad allá afuera. Luis Manuel Otero Alcántara sabe de otro tipo de calidez, la que produce la valentía, aunque esté en una jaula de cemento. Mientras muchos de nosotros, si, “los artistas cubanos”, permanecemos como diría Vladimir Nabokov en su novela Pálido fuego: “muy artísticamente enjaulados.”

René Francisco, Premio Nacional de Artes Plásticas: "Si Luis Manuel Otero no fuera un artista entonces se invalidarían las enseñanzas recibidas en los programas oficiales de historia del arte en la ENA y en el ISA que asentaron en nuestro discernimiento el arte del performance y el activismo artístico de Artur Cravan, Hugo Ball, Emmy Hennings, Joseph Beuys, Allan Kaprow, Vas Jan Ader, Gomez Peña, Helio Oiticica entre una lista interminable de artistas que con su cuerpo, energía y pensamiento han intentado quebrantar la inercia y arriesgar su privacidad a la intemperie en la búsqueda insistente de su emancipación.No estoy de acuerdo en su encarcelamiento. Anhelaría que las fuerzas y la cordura de nuestras instituciones culturales acentúen el sentido común y detengan este alarmante proceso".

El artista plástico Marco Castillo del afamado colectivo Los Carpinteros escribió un post de apoyo a Alcántara y pidió a quienes le apoyan que publiquen una foto de sus rostros. "(...) ¿Quién dice que Luis Manuel Otero no es un artista? ¿Quién es esa persona, institución o gobierno que se atreve a definir quién será artista o no? Aparte de repudiar y denunciar el injusto encarcelamiento y posterior Juicio Sumario de un artista cubano en nuestro propio país, queremos que aquel o aquellos que se autorizan a afirmar legalmente que Luis manuel Otero no es un artista se pronuncien públicamente. ¡Necesitamos ver sus caras! “La necesidad de ser artista nace de un diálogo íntimo con tu propia espiritualidad. Es un título intangible. Intentar controlar este derecho natural de los seres humanos es un escándalo sin precedente en la historia” Aquí va también una foto de mi rostro como acto de afirmación y apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara, como manifestación en contra del proceso de privación de libertad de un artista por sólo ejercer el derecho a hacer su obra y en contra de la privación de libertad en que se encuentra el arte y la cultura cubana hoy. Por favor, el que así lo sienta que muestre también su rostro".

El actor y director teatral Alexis Valdés: "(...)Pide la libertad para Luis Manuel y para todos los que son detenidos y encarcelados por expresar sus opiniones. No sigas haciendo el viejo juego de ser, entre tus amigos y a la altura de los susurros, crítico con el gobierno, y en la vida pública un silenciado.Todos sabemos que la censura es dura y cruel, pero solo lo puede ser si algunos como tú se callan. Pero si todos hablamos alto la censura se calla y se acobarda. Porque la censura está hecha de cobardía y complicidad. Exprésate hermano. Pide lo que es justo para todos los cubanos. Tú sabes bien lo que es porque tú también lo deseas. Libertad de pensamiento y de expresión. Que todos los cubanos piensen como piensen tengan iguales derechos y oportunidades en la isla. Para que nuestra tierra al fin tenga una oportunidad de crecer y ser el país que todos soñamos. Haz un pequeño gesto ya.Tu pueblo y tus colegas lo esperan de ti. No susurres. Habla".

La cantante Albita Rodríguez publicó una foto del artista en sus redes sociales donde pidió su liberación:

El cantante Manolín "el Médico de la Salsa": "Ayer fue Biscet, Farinas y muchos otros, hoy Ferrer y Luis Manuel y mañana podemos ser cualquiera de nosotros, esta dictadura es cruel y ha acabado con la vida de muchos cubanos. Unámonos y acabemos con estos hijos de puta antes de que acaben con todos nosotros".

El trovador Pedro Luis Ferrer: "No conozco personalmente a Manuel Otero Alcántara; tampoco estoy rigurosamente al tanto de su obra artística. Pero sé que está preso y he leído las demandas a favor de su liberación, y he constatado firmas de artistas que respeto.No suelo participar en cartas colectivas, grupos políticos, asociaciones… -que, sin dudas, deben tener todo el legítimo derecho a existir- quizás motivado por una infinidad de factores que sería largo exponer. Si fuera para condenar a alguien, no lo haría; pero tratándose de la liberación de un artista, no temo equivocarme y aquí dejo públicamente mi rúbrica. ¿Acaso no es suficiente motivo para sensibilizarse –pregunto al gobierno- el reclamo de un colectivo de artistas e intelectuales a favor de un artista? En medio de un ambiente enrarecido por leyes y decretos que nos preocupan y consternan a todos (no sólo a quienes son calificados de "disidentes"), la intransigencia resulta -una vez más- altamente nociva para la salud espiritual de nuestra sociedad. La clemencia denota energía; la opresión, no. Con todo el respeto que demanda esta vergonzosa situación, pido que se atienda la petición sensata y que se libere a quien nunca debió estar encarcelado, pues todo lo que se alega en su contra es altamente discutible. Los problemas de la espiritualidad de un pueblo no pueden resolverse con la policía. ¿Cuándo aprenderemos?"

El trovador Carlos Varela utilizó las etiquetas en Facebook para pedir la libertad de Otero Alcántara #ElGritoMudo #libertadparaLuisManuel #lalibertadcomienzaunlunes #GuillermoTelltuhijocreció

El escritor Carlos Manuel Alvarez calificó como una verguenza la detención del artista.

La laureada periodista Monica Baró escribió: "En Luis Manuel Otero Alcántara hoy cae el peso de toda la injusticia que corroe nuestro país, de la que todos sus ciudadanos hemos sido y somos cómplices. Todos. Quienes estamos aquí en el cacho de Isla y quienes se fueron. Todos. Quienes han luchado más y quienes han luchado menos y quienes viven compartiendo memes cool como si vivieran en Suiza. Luis Manuel Otero Alcántara ahora es Cuba. Quien se levanta ahora para defenderle, se levanta para defender Cuba. Sigamos muriendo de miedo, sigamos evitando la cárcel, no hay que levantarse para ir a 23, porque yo tampoco voy a ir a inmolarme a 23 o la Plaza de la Revolución, y no porque crea que “existen otras formas de lucha y protesta social que no se circunscriben a los espacios públicos blablabla...” No voy porque tengo miedo, nada más. Pero aunque sea, en las redes sociales, denunciemos. Firmemos esta declaración. Repitamos su nombre mil veces. Aunque sea en esta falsa realidad seamos consecuentes, seamos humanas y humanos, seamos solidarias y solidarios".

La cantante Haydée Milanés: "(...)quiero decir que estoy en contra del encarcelamiento del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, y de todo tipo de hostigamiento hacia sus manifestaciones artísticas.Pido su libertad inmediata y que con este gesto se pueda dar en nuestro país, un paso importante hacia el respeto y el debate entre cubanos".

El trovador Silvio Rodríguez escribió un comentario "(...) ¿Cómo en el siglo XXI vamos a meterle a jóvenes artistas retrancas ideológicas? Yo creo que hay que parar eso clara y enérgicamente".

El cineasta Carlos Lechuga escribió en su cuenta de Facebook "Libertad para el artista Luis Manuel Otero Alcantara!".

El ensayista y curador cubano Iván de la Nuez: "El punto no es si Luis Manuel Otero Alcántara es mejor o peor artista, el punto es que ha conseguido sacar lo mejor de los demás artistas cubanos. Y esa, en sí misma, es una obra enorme que no le quita nadie".

Otro grupo de intelectuales cubanos de la isla y la diáspora ha respaldado la petición online para liberar al artista que ya alcanza cerca de tres mil firmas.