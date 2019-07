Comenzó en Detroit el segundo debate de los precandidatos demócratas

La primera noche del segundo debate de los precandidatos demócratas a la nominación de su partido para los comicios presidenciales del 2020, auspiciado por la cadena CNN, comenzó a las 8 pm en el Teatro Fox, de Detroit, con el tema de los seguros médicos como protagonista.

El primero en entrar al Teatro Fox fue el senador de Vermont Bernie Sanders, el que mejores resultados de sondeos acumula entre los presentes, seguido por la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren.

Luego lo hicieron el alcalde de South Bend, en Indiana, Pete Buttigieg; el ex congresista de Texas Beto O’Rourke; la senadora de Minnesota Amy Klobuchar; el ex gobernador de Colorado John Hickenlooper; el congresista de Ohio Tim Ryan; el ex congresita de Maryland John Delaney; la “outsider” Mariam Williamson, y el gobernador de Montana Steve Bullock.

Considerando el lugar que les concede el Comité Nacional Demócrata según las encuestas, fue precisamente Bullock el primero en hacer sus palabras de presentación, y en orden ascendente le siguieron los demás precandidatos.

La primera pregunta de los moderadores, en este caso del presentador de CNN Jake Tapper, fue para el senador Sanders. Quiso saber cómo sustentaba su idea de un seguro médico gratis, o Medicare para todos, si eso representaba un aumento de impuestos para la clase media.

Sanders puso el ejemplo de cómo el gobierno de Canadá les ha asegurado cobertura médica a todos los canadienses, y luego Tapper hizo a la senadora Warren, al ex congresista O’Rourke y a otros contendientes la pregunta de si estaban dispuestos a aumentar los impuestos a la clase media para cubrir los costos de un seguro médico universal.

Sanders dijo que la duda del moderador Tapper era un tema recurrente de los republicanos, y que ese fragmento del debate serviría para anuncios comerciales en contra del Medicare para todos.

Buttigieg intervino para pedir que todos dejaran de preocuparse por lo que dijeran los republicanos, porque de una forma u otra dirían que ellos no son más que unos socialistas trasnochados.

Muchos hospitales de Estados Unidos cerrarían si se aplicara el seguro médico universal, dijo Delaney.